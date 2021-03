‘Net als thuis-huis Giessenburg’ niet nodig in voormalige bibliotheek

GIESSENBURG • De plannen voor een ‘Net als thuis-huis Giessenburg’ in de oude bibliotheek aan de Van Brederodestraat 1 in Giessenburg worden afgeblazen. Zorgaanbieder De Lange Wei gaat namelijk respijtzorg aanbieden. En hiermee is het doel van de initiatiefgroep behaald.

In 2018 presenteerde een particuliere initiatiefgroep ‘Net als thuis-huis Giessenburg’ het plan om de bibliotheek om te vormen tot een zorghuis. Dit deden zij tijdens een bewonersavond waarin ideeën werden uitgewisseld voor een nieuwe invulling van het voormalige bibliotheekgebouw. Na uitgebreid onderzoek blijkt dat een ‘net als thuis-huis’ in het bibliotheekgebouw dus niet nodig is.

Klein zorghuis

Dick van der Kooij van de initiatiefgroep: “Ons doel was om een kleinschalig, zelfstandig zorghuis voor met name kortdurende zorg en respijtzorg aan te bieden in ons dorp. Wij zagen hiervoor kansen in de bibliotheek. Na uitgebreid onderzoek hebben wij besloten het plan niet uit te voeren, want ons doel is op een andere manier behaald. Zorgaanbieder De Lange Wei gaat op de nieuwe locatie De Groene Wei naast zorgwoningen, namelijk ook respijtzorg aanbieden.”

Nieuwe invulling

Wethouder Bram Visser is blij met het positieve resultaat dat er zorgwoningen en de mogelijkheid voor kortdurende zorg en respijtzorg komen in Giessenburg. Wethouder Visser: “Niet in het voormalige bibliotheekgebouw, dus dat betekent dat het onderzoek naar een nieuwe invulling van het bibliotheekgebouw weer open is.” De gemeente start met een verkenning of het pand geschikt is voor een maatschappelijke invulling.

Tijdelijke invulling

Stichting Kringloop wilde starten met een tentoonstelling ‘Klimaat in je straat’. Aart Bogerd van Stichting Kringloop: “We waren bijna klaar, toen de lockdown inging. Helaas heeft dus niemand deze tentoonstelling kunnen zien. Maar we gaan door, want informatie over duurzaamheid is nodig en daarom blijven wij voorlichting geven over bijvoorbeeld afvalscheiding, alternatieve energie, biodiversiteit, hergebruik en extremer worden van weersverschijnselen.”

Hij vervolgt: “Zolang de gemeente nog geen nieuwe bestemming heeft voor deze locatie, gaan wij door met het Duurzaamheidscentrum. Na de opheffing van de coronamaatregelen hoort u meer!”

Het bibliotheekgebouw in Giessenburg staat sinds enkele jaren leeg. De bibliotheekvoorziening verhuisde naar de Dorpskamer in Giessenburg.