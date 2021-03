GGD opent in april nieuw priklocatie in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • De GGD opent medio april in sporthal De Reiger een nieuwe priklocatie voor vaccins tegen corona.

Dat wordt dan de vierde priklocatie in de regio Zuid-Holland Zuid. Er zijn nu prikgelegenheden in Gorinchem en Dordrecht en vanaf komende maandag ook in Oud-Beijerland. Half april volgt dan Groot-Ammers als vierde locatie.

De extra prikgelegenheid is nodig omdat er de komende weken fors opgeschaald moet worden met het aantal vaccinaties. De landelijke overeid wil in mei 2,5 miljoen vaccinaties per week kunnen zetten. Voor de regio Zuid-Holland Zuid betekent dat het aantal prikken zal stijgen van 5000 per week nu, naar 40.000 prikken per week straks.

Om de toename te kunnen stroomlijnen, gaat niet alleen de vierde priklocatie in Groot-Ammers open, maar zal straks in Dordrecht worden verhuisd naar de grote sporthal van Oranje Wit.

ZHZ op plek 1

Intussen gaat het met de ontwikkeling van het coronavirus niet goed. Landelijk niet, maar ook in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) niet. Voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio ZHZ deed donderdagmiddag tijdens zijn periodieke persgesprek de ‘droevige constatering’ dat deze regio sinds afgelopen week landelijk op nummer 1 staat van de regio’s met de meeste besmettingen.

“De derde coronagolf is ingezet”, legde hij tijdens het persgesprek uit. “We verwachten in de loop van april een piek. Of die piek beheersbaar is, hangt af van de mate waarin we de coronamaatregelen naleven.” Als de druk op de zorg toeneemt, wordt mogelijk de reguliere zorg weer afgeschaald.

Vrijheden terugkrijgen

Voorzitter Kolff ziet de druk vanuit de samenleving toenemen om vrijheden terug te krijgen. “Maar we zien ook besmettingen oplopen en de druk op de zorg toenemen. Er is licht in de tunnel. Het aantal vaccinaties dat gezet wordt, neemt toe. We verwachten dat we richting de zomer fors kunnen afschalen met de beperkende maatregelen.”

Paradox

Hij vervolgde: “De paradox is echter dat, als je kleine versoepelingen doorvoert, dat mensen dan op de maatregelen die nog wel gelden, zich meer vrijheden permitteren. Dat hebben we in deze crisis geleerd. Afschalen is misschien wel vijf of tien keer moeilijker dan het invoeren van maatregelen.”

Directeur Cees Vermeer van de regionale GGD ging tijdens het persgesprek in op de besmettingscijfers. Momenteel raken in deze regio 400 mensen van elke 100.000 mensen besmet met het coronavirus. Landelijk staat dit cijfer op 260 per 100.000 mensen.

“We zitten al een tijd hoog in deze regio”, vertelde Vermeer. “Het geeft aan dat we nog steeds behoorlijk wat sociale contacten hebben, méér dan in andere regio’s.” De GGD-directeur becijferde dat 60 procent van de besmettingen plaatsvindt in de thuissituatie.

Besmettingen doorgeven

“Dat is logisch, want je kunt elkaar thuis heel gemakkelijk besmetten. Maar hoe komt het dan van het ene huishouden naar het andere?” Gebleken is dat de meeste besmettingen dan worden doorgegeven door bezoek aan familie en vrienden en in mindere mate op het werk en in nog mindere mate op school.

Wouter Kolff wil echter niet alleen kijken naar het aantal besmettingen en het zogenaamde R-getal, dat aangeeft hoe snel het corovirus zich verspreidt. Als dat getal boven de 1,0 komt, neemt het aantal besmettingen toe. Het R-getal in deze regio staat momenteel op 1,14.

Kijken naar aantal vaccinaties

Kolff: “We moeten niet alleen naar dat cijfer kijken, maar ook naar hoeveel mensen nu gevaccineerd zijn. Het zou kunnen dat je op een gegeven moment hoge besmettingen accepteert, omdat je ziet dat de druk op de zorg afneemt, omdat veel kwetsbaren gevaccineerd zijn.”

Intussen kunnen grotere evenementen voorlopig niet plaatsvinden en werden er in de afgelopen twee weken 293 coronagerelateerde bekeuringen uitgeschreven, waarvan 268 voor het overtreden van de avondklok. Dat klinkt volgens Kolff als aardig wat, maar afgezet tegen de 25 gemeenten en de 14 dagen van de periode waarover hij het heeft, valt het volgens hem ook wel weer mee.