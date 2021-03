Rabobank schenkt 250 euro voor Paasactie van SeniorenWelzijn

MOLENAARSGRAAF • Rabobank Lek & Merwede heeft 250 euro geschonken aan Stichting SeniorenWelzijn, die het geld gebruikt voor hun Paasactie in Brandwijk, Molenaarsgraaf en Wijngaarden.

Tijdens de Paasactie ‘We denken aan jullie’ worden er deze week bij alle 570 senioren, op zo’n 400 adressen in Brandwijk, Molenaarsgraaf en Wijngaarde, pakketjes afgegeven als ‘lichtpuntje’ in deze ‘stille’ tijd. Op deze wijze hoopt de stichting hen een hart onder de riem te steken, in de hoop dat iedereen elkaar spoedig weer in De Schommel te Molenaarsgraaf kan ontmoeten.

De donatie werd in ontvangst genomen door Piet de Weerdt, voorzitter van Stichting SeniorenWelzijn.