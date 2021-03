Ondanks ‘tegenrapport’ blijft Molenlanden bij plan om dijk Groot-Ammers af te sluiten

GROOT-AMMERS • Ondanks de conclusies en aanbevelingen van adviesbureau GraaffTraffic zet de gemeente Molenlanden een vrachtwagenverbod tussen de Bergstoep en de Kerkstraat in Groot-Ammers door.

Volgens GraaffTraffic, dat door een aantal ondernemers van industrieterrein Gelkenes in de arm genomen was, zal het instellen van een vrachtwagenverbod op de Opperstok, Sluis en Voorstraat niet het effect opleveren dat beoogd is. Het ‘tegenrapport’ werd enkele weken terug overhandigd aan de gemeente Molenlanden.

Niet zo gezegd

Op diverse punten bestrijdt het gemeentebestuur van Molenlanden de conclusies en bevindingen van het rapport. Zo ontkent de gemeente dat wethouder Quik gezegd zou hebben dat er geen verbod ging komen omdat de politie niet mee zou werken. “Wethouder Quik heeft dit niet gezegd”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden. “Wel is gezegd dat verwacht wordt dat de politie een negatief advies geeft op het conceptverkeersbesluit als er een te groot gebied voor ontheffingen zou worden gehanteerd.”

Ook plaatst het gemeentebestuur kanttekeningen bij aangehaalde tellingen in het rapport van GraaffTraffic. Volgens die tellingen zou het vrachtverkeer niet veel verminderen als er een verbod komt voor zwaar verkeer van buiten de postcode 2964 ten westen van de Haarsteeg en ten noorden van Graafland. Volgens het college heeft het rapport appels met peren vergeleken.

Momentopname

“Bovendien is elke verkeerstelling een momentopname. Het zonder meer vaststellen dat er daadwerkelijk sprake is van afname van vrachtverkeer is zonder nader onderzoek een te snelle conclusie naar het oordeel van het college”, aldus het gemeentebestuur in een reactie op het rapport van GraaffTraffic. De fractie van de VVD in Molenlanden had hierom gevraagd.

Als het gaat om de juridische haalbaarheid acht het college de kans groot dat het plan stand zal houden in een rechtszaak. De politie heeft inmiddels positief advies gegeven over de afsluiting.

Wachten op borden

Het formele benodigde advies van het Waterschap wordt op korte termijn verwacht. Het gemeentebestuur is van plan om in de loop van april de beslissing te nemen over het verkeersbesluit. Als vervolgens de benodigde borden beschikbaar komen, kan het vrachtwagenverbod officieel ingesteld worden.

Maar, zo stelt het gemeentebestuur, als de argumentatie en interpretatie van het rapport van GraaffTraffic voor de gemeenteraad aanleiding is om het eerdere besluit te herzien en tot een andere weging van de belangen te komen, dan verneemt het college dat graag.

Bovendien is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen het verkeersbesluit, waardoor er een rechtszaak kan volgen. Oftewel, het laatste woord is er nog niet over gezegd of geschreven.