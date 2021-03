COC werkgroep Gorinchem wil Roze Zaterdag in de regio

REGIO • COC werkgroep regio Gorinchem wil in 2024 of 2025 een Roze Zaterdag houden in Gorinchem en omliggende gemeenten, waaronder Molenlanden, Vijfheerenlanden en Altena.

Het moet een festival worden voor een brede doelgroep, met in de aanloop ernaartoe voorlichting over lhbti’ers op scholen en bij sportverenigingen.

Zichtbaarheid vergroten

Maarten Venhovens is een van de organisatoren. Hij vertelt: “We willen de zichtbaarheid van lhbti’ers vergroten. Een Roze Zaterdag trekt lhbti’ers uit heel Nederland. Daardoor kunnen mensen uit de regio op een veilige manier in contact komen met lhbti’ers. Ook niet-lhbti’ers komen ernaartoe. Het is een festival met podia en markten. Je laat zien hoe divers en breed je kunt zijn, wat ervoor zorgt dat een andere geaardheid bespreekbaar wordt in gezinnen thuis en op het werk. Je ziet daardoor een toename van acceptatie, ook bij lhbti’ers zelf die er nog moeite mee hebben zichzelf te zijn.”

Geen Gay Pride

Venhovens denkt dat een Roze Zaterdag ook in het Alblasserwaardse stukje van de bible belt prima zou passen. “Je moet niet denken aan de Gay Pride in Amsterdam, waar mensen half naakt op boten staan. Zoiets moet het niet worden. Het is ook niet zo dat inwoners verplicht zijn om te kijken. Het moet gewoon een mooi en familievriendelijk evenement worden dat voor iedereen toegankelijk is.”

Religieuze organisaties

Doelstelling is volgens Venhovens dat bezoekers van het evenement kunnen leren over ‘de samenleving in de breedste zin’. “Over andere culturen, kunst en creativiteit. Je laat het hele palet zien waar de lhbti-scene mee te maken heeft. Het komt bij elk geloof en in elke cultuur voor. We willen ook religieuze organisaties de ruimte te geven om zich te profileren, want er zijn genoeg christelijke en islamitische organisaties die open staan voor lhbti’ers.”

Informatiemarkt

De initiatiefnemers willen in ieder geval graag een informatiemarkt met organisaties die betrokken zijn bij lhbti’ers. “En een podium met optredens van artiesten. Ook willen we laten zien wat de regio in huis heeft - zoals slot Loevestein, Avonturenboerderij Molenwaard en Fort Vuren – en welke talenten inwoners hebben. Denk aan koren, kunstenaars en ondernemers. Het moet zo aantrekkelijk zijn dat heel Nederland wil komen om er een mooi feestje van te maken.”

Gemeenten

De organisatie heeft naast Gorinchem alle omliggende gemeenten op het oog. “Dus Altena, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. De eerste gesprekken met ambtenaren zijn al gevoerd. In Gorinchem werd goed gereageerd, in Molenlanden moet het nog met de wethouder besproken worden. Molenlanden wil bekijken wat er past in deze gemeente.”

Voorlichting

Ook in de aanloop naar het evenement moet er aandacht zijn voor verschillen in geaardheid en de acceptatie daarvan. “Dat kan door bijvoorbeeld voorlichting te geven op scholen of bij sportverenigingen. Het gaat erom dat er een heel jaar lang activiteiten zijn, met als hoogtepunt de Roze Zaterdag. De dag krijgt ook altijd veel landelijke aandacht, van media, van bezoekers. Je kunt laten zien hoe mooi Molenlanden is, ook voor mensen die zich niet meer prettig voelen in de Randstad en locaties zoeken waar ze zichzelf kunnen zijn.”

Lobbyen

De Gorinchemse COC-werkgroep kan de dag niet zomaar op eigen houtje organiseren. “Je moet lobbyen bij de Stichting Roze Zaterdag. We moeten een bidboek (projectvoorstel, red.) maken en aanbieden bij de stichting.” Het kan druk worden op de Roze Zaterdag in de polder. “In Tiel kwamen er in 2008 zo’n 45.000 mensen op af.”