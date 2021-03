Eerste groene dak op complex van Fien Wonen in Meerkerk

MEERKERK • Het eerste groene dak bij een complex van Fien Wonen wordt een feit. Het dak van de Vijverhof in Meerkerk is aan onderhoud toe en zal grondig aangepakt worden. Door het duurzaamheidsbeleid van de woningcorporatie is de afweging gemaakt het anders dan anders te doen. Dit resulteerde in een duurzaam groen dak met een hoop voordelen voor mens en klimaat.

Een groen dak is een dak dat bedekt is met begroeiing zoals mossen, bloemen en grassen. Hiermee beschermt de natuur het dak tegen erosie. Daarnaast vormt het een extra isolatielaag en zorgt het voor een betere afvoer van regenwater. Ook biedt een groen dak een prachtig groen uitzicht, heeft de beplanting een luchtzuiverende werking en bevordert het de biodiversiteit. Ook voor de bewoners van de Vijverhof levert het wat op. Zo reduceert een groen dak het buitengeluid wat naar binnen komt tot wel 10 dB. Bewoners van bovenwoningen gaan daarnaast tot 7% besparen op elektriciteit en tot 3% op hun gasverbruik.

Senior projectleider Johan Razenberg, verantwoordelijk voor dit project, geeft aan: “Onze plannen op papier resulteren nu in ons eerste groene en duurzame dak. De daad wordt bij het woord gevoegd. Voor Fien Wonen is dit een hele mooie stap in het duurzamer maken van het woningaanbod en het verbeteren van het woongeluk van de bewoners.”

Ook op technisch en financieel gebied is een groene dak een aantrekkelijke keuze. Een groen dak zorgt voor lagere kosten in onderhoud en verdubbelt de levensduur van het dak. Onderaan de streep is Fien Wonen dus minder geld kwijt en de bewoners en natuur worden ermee geholpen. Cazdak dakbedekkingen BV is uit drie aannemers geselecteerd en zal de werkzaamheden starten op 24 maart 2021.