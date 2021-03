MRI-scan in ziekenhuis Dordrecht minder belastend dankzij filmbeelden

DORDRECHT • Het maken van een MRI-scan in het Albert Schweitzer ziekenhuis kan sinds kort een veel prettiger ervaring zijn dan voorheen. De nieuwe scanner van het type Philips MR Ingenia Ambition 1.5T beschikt namelijk over een bijzondere extra optie, genaamd Ambient Experience. Dankzij rustgevende verlichting, prettige filmbeelden en informatie over de voortgang van het onderzoek zullen minder mensen dan voorheen opzien tegen het maken van een scan.

Het langdurig stil moeten liggen terwijl je langzaam door de tunnel van de scanner schuift, is voor veel mensen geen pretje. Afdelingshoofd Cor Ritmeester: “Een MRI-onderzoek duurt best lang, tussen de 20 en 40 minuten. Patiënten hebben niet altijd een goed tijdsbesef en sommigen krijgen een opgesloten gevoel. Soms moeten mensen zelfs een lichte sedatie ondergaan voor een MRI-scan. Dat zal nu vermoedelijk minder vaak nodig zijn. Ook voor kinderen wordt het onderzoek in het grote, lawaaiige apparaat veel minder intimiderend.” De eerste reacties zijn zeer lovend, merken de laboranten.

Op de locatie Dordwijk zijn twee MRI-scanners aanwezig, waarvan de nieuwe er een vervangt die aan het eind van zijn levensduur was. “Deze nieuwe scanner is weer verder doorontwikkeld, gebruiksvriendelijker en sneller dan de vorige”, aldus Ritmeester. “Maar hij doet in principe hetzelfde wat de vorige ook nog goed deed: weefsels en organen gedetailleerd in beeld brengen met behulp van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Voor de patiënt is het echter een wereld van verschil, dankzij de Ambient Experience én dankzij een grotere tunnelopening van niet 60, maar 70 centimeter doorsnee.”

De patiënt kan kiezen, of de laborant kiest voor de patiënt, een thema zoals ballonvaart, ruimtereis, oceaan of panda. Zodra de patiënt de tunnel binnenschuift, zijn beelden rondom dat thema te zien via een spiegel die zich voor het gezicht van de patiënt bevindt. De spiegel reflecteert een film die op een beeldscherm wordt vertoond. Ritmeester: “Je ziet daardoor niet meer dat je de tunnel in gaat. Wat de patiënt ook ziet, door middel van een teruglopende balk, is de resterende tijd van het onderzoek. Als je weet wat je kunt verwachten, is het makkelijker om stil te blijven liggen.”

De andere MRI-scanner op de locatie Dordwijk heeft de noviteit nog niet. De nieuwe ervaring is zodoende nog niet voor iedereen weggelegd, want de MRI-scanners hebben verschillende magneetsterktes en niet elk type onderzoek kan plaatsvinden op allebei. Ook de MRI-scanner op de locatie Zwijndrecht heeft de speciale optie niet. Een MRI-scan wordt veelal gemaakt voor het onderzoeken van de hersenen, de knie, het ruggenmerg en zenuwen, de buikorganen en het hart. In het Albert Schweitzer ziekenhuis worden jaarlijks zo’n 15.000 MRI-scans gemaakt.