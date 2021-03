Veiligheid bestelbussen getest: de resultaten

Het Europese veiligheidsinstituut EuroNCAP heeft gekeken naar de veiligheid van bestelbussen. Dat is een opmerkelijke reeks crashtests geweest, want normaliter kijkt het instituut naar de veiligheid van alle nieuwe personenauto’s die op de Europese wegen belanden.

Nu was het dus tijd voor een reeks bestelbussen. De uitkomsten zijn opmerkelijk te noemen.

EuroNCAP aan de slag met bestelbussen

In plaats van autosleutels voor een ‘normale’ familieauto van bijvoorbeeld Volkswagen of een compacte Peugeot, kregen de techneuten bij EuroNCAP nu de sleutels van 21 bestelbussen in de handen gedrukt. Het gaat hierbij om de populairste bestelbussen van Europa. De bestelbussen komen bij allerlei fabrikanten vandaan: van Citroën tot Volkswagen. De EuroNCAP wilde graag een blik op de bestelwagens werpen, omdat met de toenemende vraag naar pakketdiensten door de coronavirus steden en dorpen vaker overstroomd worden met bestelbussen. Dan is het natuurlijk goed om te weten hoe veilig deze voertuigen zijn!

Onderzoek hard nodig

Volgens de Europese Commissie was een onderzoek naar de veiligheid van bestelbussen tevens zeer belangrijk. Uit hun cijfers blijkt dat een ongeval met een bestelbus vooral veel risico’s voor de tegenpartij oplevert. Ongeveer 4 procent uit van het totale aantal dodelijke of ernstig gewonde inzittende slachtoffers zitten in auto’s die in botsing komen met een bestelwagen. Het grote formaat en de vaak zware inhoud van het voertuig spelen hierbij een hele grote rol.

Standaard veiligheid laat te wensen over

Kijken we naar de veiligheid die bussen standaard voor zijn inzittenden biedt, dan valt dat in veel gevallen wat tegen. Waar personenauto’s al lange tijd over een (verplichte) dubbele airbag voor de voorpassagiers beschikken, hebben slechts 6 bussen uit de test standaard een plofzak voor de bestuurder en de passagier. In luxere versies van de bussen waren de veiligheidsvoorzieningen overigens wel beter geregeld. Ook de aanwezigheid van Advanced Driver Assistance Systems liet in veel gevallen te wensen over. Tot deze ADAS-systemen behoren technieken die de bestuurder een handje helpen zodra dit nodig is. Denk hierbij aan automatische remhulp of sensoren die meekijken of iemand in de dode hoek rijdt. Wederom geldt ook hier dat de systemen wel als extra optie beschikbaar zijn, maar dat ze in veel gevallen niet tot de standaarduitrusting behoren. Een verontrustende zaak aldus EuroNCAP.

Veiligste bussen

Voor sommige fabrikanten is er gelukkig ook goed nieuws, want Mercedes-Benz, Volkswagen en Ford scoorden als merk het beste in de test. Enkele specifieke bussen zorgden tijdens de test voor extra enthousiasme onder de testers. Zo zijn de Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter en Ford Transit als veiligste bestempeld. Fiat, Nissan en Renault doen het wat EuroNCAP betreft het minste goed.

Opletten bij koop of huur van bestelbus

Sta jij op het punt om een bestelbus te kopen? Dan is het dus goed om eens naar de testresultaten van die bus te kijken. Ook zodra jij een bestelbus huurt en dus niet gewend bent om met een voertuig van een dergelijk formaat te rijden, loont het om eens naar de veiligheid van die bus te kijken. Je weet tenslotte maar nooit! Wil jij bijvoorbeeld een 9 persoons bus huren? En doe je dat bij een autoverhuur Almere? Dan zou je qua veiligheid het beste kunnen kiezen voor een Vito, Transporter of Transit.