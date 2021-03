Kring van Geitenfokverenigingen in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bestaat 75 jaar

REGIO • Op dinsdag 23 maart was het exact 75 jaar geleden dat de Kring van Geitenfokverenigingen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden werd opgericht.

In Hotel Sap te Meerkerk kwamen de afgevaardigden van meerdere afdelingen samen om op zaterdag 23 maart 1946 in hun regio een kring van geitenfokverenigingen opgericht, ook wel Kring A&V genoemd.

Drie verenigingen

Er zijn drie geitenfokverenigingen in de regio die hierbij aangesloten zijn. Het gaat om Verbetering Zij Ons Doel uit Giessenlanden, opgericht in 1916, Streven Naar Verbetering uit Lexmond, opgericht in 1942 en Door Eendracht Sterk uit Hagestein, opgericht in 1966. De Kring A&V is overkoepelend en de leden van deze drie verenigingen zijn er kosteloos bij aangesloten.

Er worden nu in verband met de beperkende Covid-19 maatregelen geen activiteiten georganiseerd, maar normgaal gesproken organiseert de Kring een voorjaars- en een najaarsvergadering met verloting. Tijdens de voorjaarsvergadering wordt er een spreker uitgenodigd die een uur spreektijd krijgt over een voor de geitenfokkers interessant onderwerp.

Ontmoetingsavond

In februari wordt altijd een ontmoetingsavond met een stamppotbuffet georganiseerd; uitgenodigd worden alle leden van de geitenfokverenigingen binnen Zuid-Holland. In april is er normaal gesproken een excursie naar een geitenbedrijf en ander mooi en een ander interessant bedrijf.

In juni en juli worden bij de geitenfokverenigingen elk een eigen geitenkeuring georganiseerd en in juli organiseert de Kring een landelijke bokkenkeuring op het sportpark in Lexmond en

Kringkeuring

In augustus wordt de kringkeuring voor geiten georganiseerd waaraan alle leden van de Kring kunnen deelnemen. Meestal is deze keuring gelijk met de Jongveedag in Hoornaar. Maar elk op een apart weiland.

In september wordt er een Nationale Geitenkeuring georganiseerd met deelname van de leden vanuit de Kring, dit leidt meestal tot grote successen. Menig Nationaal kampioen geiten of lammeren is afkomstig vanuit de Kring A&V.

Meten en wegen

“Maar nu er geen samenkomsten zijn toegestaan, hebben we het plan opgevat dat de geitenhouders de groei van hun dit voorjaar geboren lammeren meten en wegen”, vertelt Corrie Hoorweg van de Kring A&V. “Hiervoor hebben we dierkaarten en een verzamellijst toegestuurd, en ze wegen nu elke maand hun lammeren en noteren het gewicht en hun manier van voedsel verstrekken en we hopen dat we na afloop, in september, de gegevens kunnen verzamelen en uitwerken en dat het mogelijk is om de opfokmethoden met elkaar te vergelijken. Het lijkt ons voor allen leerzaam. Voordeel hiervan is is dat iedereen thuis kan blijven.”

De Kring A&V telt op het moment 77 leden, de leeftijden van de leden variëren tussen 89 en ongeveer 20 jaar. Niet alle leden hebben geiten op stal, maar steunen wel de verenigingen waar zij lid van zijn.

Belangrijk

Corrie: “De Kring, maar ook de geitenfokverenigingen, zijn belangrijk voor de leden. Want er wordt informatie verstrekt aan de geitenhouders, er worden keuringen en bijeenkomsten georganiseerd, er is uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de leden en de gezamenlijke hobby van het stamboekgeiten wordt beleefd.”

De strenge regelgeving door de overheid betreffende dierziekten maakt het voor de Kring A&V niet altijd gemakkelijk om keuringen te organiseren. Menig geitenhouder is om deze reden en om de daarbij behorende kosten helaas gestopt met de hobby van het houden van stamboekgeiten.