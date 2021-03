Crowdfundingsactie levert 650 euro op voor John Ros

MOLENAARSGRAAF • John Ros uit Molenaarsgraaf, van wie onlangs 500 euro spaargeld werd gestolen, kreeg na een crowdfundingsactie maandagavond 650 euro overhandigd.

De initiatiefnemers gingen maandagavond bij hem langs om het bedrag te geven. ‘Hij was compleet verrast en wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie donatie en daarmee jullie indirecte steun’, melden zij via Instagram.

Na een artikel in Het Kontakt over de diefstal besloot een aantal streekgenoten om de crowdfundingsactie op touw te zetten. Daar werd door vele mensen positief op gereageerd en het streefbedrag was binnen korte tijd binnen.

‘Wij zijn werkelijk overweldigd door de hoeveelheid donaties en jullie betrokkenheid bij deze actie!’, stelllen de initiatiefnemers. ‘Geweldig dat we ons doel al binnen 24 uur hebben kunnen halen en zelfs hebben kunnen overtreffen!’