Fiets- en voetveer De Overkant start op vrijdag 2 april

AMEIDE/LOPIK • Het vaarseizoen 2021 van het fiets- en voetveer tussen Ameide en Lopik vangt aan op 2 april, Goede Vrijdag.

In de maand april zal er dan voornamelijk alleen nog in de weekenden worden gevaren. Maandag 5 april, Tweede Paasdag, is het veer eveneens in de vaart. Vanaf zaterdag 24 april zal er dan weer dagelijks worden gevaren. De vaartijden zijn, in verband met Covid-19, vooralsnog alle gelegen tussen 10.00 en 18.00 uur. En wordt er niet tijdens de avonduren gevaren. Het vaarseizoen eindigt per 1 oktober.

Bij de beide aanlegsteigers zijn speciale borden met informatie geplaatst. Het betalen kan zowel draadloos, als contant. Waarbij er alles aan gedaan is om de 1,5 meter onderlinge afstand te kunnen waarborgen.

Het moge duidelijk zijn, dat varen in coronatijd slechts verantwoord en uitvoerbaar is wanneer het publiek bereid is volledig mee te werken, door zich aan de gestelde regels te houden en de aanwijzingen van de schippers op te volgen. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval blijken te zijn, dan zou besloten kunnen worden om het veer weer uit de vaart te nemen.

Voor actuele informatie en mogelijke aanpassingen van vaartijden in het verloop van het vaarseizoen, wordt verwezen naar de website www.voetveer-ameide-lopik.nl.