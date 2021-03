139 huurders van Lek en Waard Wonen ontvangen huurverlaging

REGIO • In 2021 hebben huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

De 139 huurders van Lek en Waard Wonen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen daarvan in de week van 22 maart bericht.

Huurders hoeven zelf niets te doen. De huurverlaging hangt af van de hoogte van de kale huur (de huur zonder servicekosten), het (gezamenlijk) belastbaar inkomen (peiljaar 2019) en de samenstelling van het huishouden.

De Belastingdienst controleert dit. Op basis van die controle krijgt Lek en Waard Wonen te horen of de huurder recht heeft op een huurverlaging. In dat geval verlaagt Lek en Waard Wonen automatisch de huur.

Huurders die te maken hebben met een inkomensdaling na 2019, waardoor ze in de afgelopen zes maanden ook voldeden aan de voorwaarden voor deze huurverlaging, kunnen zelf contact opnemen met Lek en Waard Wonen om het aan te vragen via telefoon (0184-688181) of email (mail@lwwonen.info).

Meer informatie hierover staat ook op de website www.lwwonen.info/nieuws/eenmalige-huurverlaging.