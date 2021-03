CDA stelt vragen over schadelijke uitstoot benzeen door asfaltcentrale Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Naar aanleiding van de berichten in de media over de schadelijke uitstoot van de asfaltcentrale aan de Bazeldijk te Hoogblokland heeft Marieke van der Spek-den Besten namens de fractie van CDA Vijfheerenlanden vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Vijfheerenlanden.

Het CDA maakt zich zorgen over de overlast door de uitstoot en rook van de centrale voor omwonenden. Met name in Nieuwland en omgeving is er regelmatig (geur)overlast door de uitstoot waar te nemen. In de beantwoording van de vragen geeft het college aan dat er aandacht is voor de problematiek en dat het college van plan is om samen met het college van de gemeente Molenlanden een brief te schrijven aan de minister om de voorgenomen versoepeling van de norm voor uitstoot van benzeen af te wijzen en de minister te vragen om met een goede structurele oplossing te komen om de uitstoot van benzeen te stoppen.

Regelmatig overlast

De uitstoot en rook van de asfaltcentrale in Hoogblokland zorgen in de omgeving van de centrale regelmatig voor overlast. In eerdere berichten in de media was te lezen dat er soms meer benzeen wordt uitgestoten dan is toegestaan op basis van het Activiteitenbesluit. De bovenmatige uitstoot lijkt te worden veroorzaakt door het recyclen van asfalt. CDA gemeenteraadslid Marieke van der Spek: “Het is goed dat asfalt wordt gerecycled. Maar de bovenmatige uitstoot baart het CDA zorgen, ook al lijkt dit volgens onderzoek geen gevaar op te leveren voor de volksgezondheid.”

Acht klachten

Over de overlast die onder ander in Nieuwland regelmatig wordt waargenomen, zijn in 2020 acht klachten ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. Daarbij gaat het veelal om klachten over geur. Volgens het college wordt de geuroverlast zo goed als zeker niet veroorzaakt door benzeen, omdat daarvoor de concentraties te laag zijn. Naar aanleiding van klachten is een aantal jaar geleden de schoorsteen verhoogd om overlast bij omwonenden te verminderen. Het aantal klachten is daarna ook afgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden gaat gezamenlijk met het college van Molenlanden een brief schrijven aan de verantwoordelijk minister. Met brief wil men aandacht vragen voor de problematiek, de door de minister voorgenomen versoepeling van de norm voor uitstoot van benzeen afwijzen en tot slot de minister vragen de asfaltsector uit te dagen / te verplichten om met structurele oplossingen te komen om benzeen-uitstoot te stoppen.