Prachtige nieuwe look voor Hairview Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Kapsalon Hairview in Nieuwpoort heeft een nieuwe look. De salon is prachtig verbouwd en gerestyled.

Heleen: “Onze oude salon was gedateerd. Er ligt nu een grijze pvc-vloer, de salontafels en balie zijn van steigerhout, op een deel van de muur zit behang met fleurige bloemen en er is een eilandje waar we vier klanten kunnen knippen. Daaromheen staan de andere stoelen, tegen de wand. De salon is iets compacter geworden want er is een studio in gemaakt die we kunnen verhuren aan bijvoorbeeld een nagelstyliste of een schoonheidsspecialiste. De zonnestudio is gebleven.”

Superblij

Samen met haar collega’s Saskia de Groot en Bianca Loeve en stagiair Sylvia is Heleen blij dat ze weer klanten mogen ontvangen. “Klanten zijn ook superblij. Ze hebben ons gemist. Het is een gekkenhuis, we maken lange dagen.”

Teus Brand, eigenaar van negentien salons onder de naam Hairview, had de verbouwing al gepland. “Die hebben we doorgezet, we hadden er door de lockdown de tijd voor.”

Gezellige salon

De kapster typeert haar salon als ‘gezellig’. “Mensen blijven graag hangen. Soms komen ze eerder voor een bakje koffie. Vaak doen we na het werk een drankje met klanten. We hebben veel heren als klant en mensen die uit Nieuwpoort vertrokken blijven na hun verhuizing vaak komen. We hebben ook veel klanten uit omliggende dorpen. Ook als de agenda eigenlijk al vol staat proberen we tijd te maken.”

Richtlijnen

Hairview houdt goed rekening met de RIVM-richtlijnen. “We zorgen dat klanten onderling afstand kunnen houden en hebben meer plekjes gecreëerd voor mensen die op hun beurt wachten. Ook dragen we natuurlijk mondkapjes. Bij de entree staat een tafel waar mensen hun handen kunnen desinfecteren. Voor ventilatie zetten we vaak de deur open.”

Hoewel het momenteel erg druk is, mogen mensen nog altijd bellen. Hairview Nieuwpoort is gevestigd op Hoogstraat 50. Voor meer informatie: hairview.nl.