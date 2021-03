Mevrouw Van der Grijn uit Ameide 70 jaar lid van de PvdA

AMEIDE • Herman Bouwmeester heeft onlangs namens de PvdA in Vijfheerenlanden een mooie bos bloemen en een speldje overhandigd aan mevrouw Van der Grijn uit Ameide voor haar 70-jarig lidmaatschap van de PvdA.

Haar man is zelfs al 73 jaar lid is. Hij had al eerder een speldje ontvangen.

Beide zijn trotse stemmers op de PvdA en hebben dit bij de afgelopen verkiezingen ook weer gedaan.