Vrijwilligersvacatures in Molenlanden in de schijnwerpers

MOLENLANDEN • In de week van 29 maart tot 2 april worden vrijwilligersvacatures in Molenlanden extra in de schijnwerpers gezet.

In Molenlanden wordt veel vrijwilligerswerk gedaan. De achterliggende maanden zijn echter ook voor vrijwilligersorganisaties niet gemakkelijk geweest. Het werk moest anders georganiseerd worden, kon niet doorgaan of vrijwilligers stopten vanwege hun leeftijd of gezondheid met het vrijwilligerswerk. Om de organisaties te ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers, zet stichting Welzijn Molenlanden in week 13 vrijwilligersvacatures in de schijnwerpers.

Via Facebook, Instagram en Twitter licht de stichting in deze week vacatures eruit en hopen ze op deze manier nog meer inwoners te interesseren voor een vrijwilligersjob.

Wie als organisatie vacatures op de website wil plaatsen, kan contact opnemen via 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl. De vrijwilligersvacatures staan op www.welzijnmolenlanden.nl/vrijwilligersvacaturebank.