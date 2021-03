Fa. W. Bovekerk Evenementenverzorging en Catering uit Meerkerk na 55 jaar nog springlevend

MEERKERK • Maandag 19 april is het op de kop af 55 jaar geleden dat Wim en Jannie Bovekerk hun eerste frietje bakten. Het familiebedrijf groeide uit tot een volledige verzorger van evenementen en diverse feesten en partijen. Ondanks de huidige moeilijke tijden gaan Jacomine, Wijnand, dochter Leanne en zoon Tim het jubileum uitbundig vieren.

“Elke vrijdag en zaterdag in april houden we een zogenaamde ‘Drive Thru’ in onze bedrijfsloods aan de Energieweg 13 in Meerkerk. Met een auto rijden de klanten via een route langs onze mogelijkheden op het gebied van catering en verzorging van evenementen. Bij de ingang kan je de bestelling doen en aan het eind, geniet je van je frietje en snackje in de eigen auto. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels”, weet Tim (18), die als derde generatie duidelijk aan de deur klopt van het ooit door zijn opa opgerichte bedrijf. “We willen graag laten zien wat we allemaal in huis hebben. En daar staan ook de Solexen bij, waar toertochten op gereden worden.”

Frites

Zijn moeder Jacomine, ook 55 jaren jong, knikt. “Er is veel veranderd. Ik stond in 1966 in de wieg in de frietzaak aan de Tolstraat. Mijn vader was een ondernemend mens, al snel was het ooit van Kees ‘den Uiver’ Versluys gekochte kot te klein en verhuisden we naar de oude bakkerij van Veen. Pa ging op pad met zijn Amerikaan en friteswagen om frites, worst et cetera te verkopen. Hij kwam in contact met brouwerijen, die op paardenmarkten en tijdens sportevenementen bier verkochten. Een gat in de markt, want patat en snacks werden nog niet verkocht. Op jonge leeftijd ging ik mee, om lege flesjes op te rapen. We zaten ondertussen in de voormalige melkfabriek aan de Gorinchemsestraat.”

Slaapwagen

“Op een gegeven moment zocht mijn schoonvader een slaapwagen, om tijdens een meerdaags evenement in te kunnen overnachten. Bij Elcar, het bedrijf van mijn vader, werd de wagen verbouwd en ik ging mijn jeugdvriendin Jacomine achterna”, vult Wijnand met een glimlach aan.

Tim lacht. “Op jonge leeftijd stond ik op een keukenkruk frikadellen te bakken en verkocht ik snoep. Nee, zonder enige dwang. Net als mijn ouders wil ik ook graag weg van huis zijn. Op pad voor het verzorgen van feesten en partijen. Al een jaar is het niks. Maar we blijven bezig, maar zodra het kan vertrekken we met onze spullen naar een autocross of jaarmarkt. We kijken er naar uit. Eindelijk weer naar de tractorpulling in Cadzand, de paardenmarkten in Heenvliet en Ameide.”

Dat geldt zeker voor ook William de Bruijn, die al meer dan 25 jaar werkzaam is voor de Bovekerkjes. “Zijn jubileum hebben we afgelopen zomer niet kunnen vieren, maar dat maken we nog goed”, knipogen Jacomine en Wijnand.

September

“De maand september wordt druk. Veel evenementen zijn uitgesteld, hopelijk kan en mogen dan we weer ouderwets ons vak uitoefenen. Zoals we dat de afgelopen 55 jaar hebben gedaan. Een volle agenda met volop bruiloften en weer bedrijfsfeesten. Net als wij hunkert iedereen weer naar een feestje.”

Maar eerst viert Bovekerk Evenementen en Catering haar eigen party. “In het laatste weekend van april houden we een drive thru voor genodigden, de andere weekenden in april is iedereen welkom. We hebben er zin in, zeker na het afgelopen jaar. Zoiets hopen we nooit meer mee te maken”, besluit Tim, die in de toekomst het bedrijf nog professioneler en allrounder wil maken. “De klant van vandaag wil volledig ontzorgd worden en daarvoor zijn ze bij Bovekerk aan het juiste adres.”

Voor info: www.bovekerk.nl.

Theo Sprong