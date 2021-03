Online MeetUp over mediawijsheid

REGIO • Algoritmes, filterbubbels en zelfs cybercrime; het komt allemaal aan bod tijdens de online MeetUp van De Bibliotheek AanZet en Kunstmin op woensdag 7 april. Verschillende gasten komen aan het woord en delen hun kennis en ervaringen op het gebied van mediawijsheid. Het online evenement is te volgen via een livestream en duurt van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Wat is mediawijsheid? Hoe mediawijs ben jij en zou mediawijsheid een schoolvak moeten zijn? Michiel Kalverda van TMI Academy, een bedrijf dat lesgeeft in mediawijsheid op scholen geeft antwoord op deze vragen en gaat hierover in gesprek met verschillende gasten. Want in de huidige maatschappij speelt de digitale wereld een grotere rol dan ooit. Zo maken veel mensen gebruik van social media en komen in aanraking met bijvoorbeeld fake news. Mediawijsheid is niet alleen het onderwerp van de MeetUp, het is ook het maandthema van de bibliotheek AanZet. Met handige boekentips, meer dan 160 online cursussen en een webinar kun je je nog verder in dit onderwerp verdiepen.

Veilig mediaverkeer

“Mediawijsheid is kort gezegd de manier waarop mensen omgaan met media. Wij willen in samenwerking met Kunstmin tijdens deze avond ontdekken hoe mediawijs de gemiddelde Nederlander is. Ook onderzoeken we hoe mediawijsheid in het huidige schoolsysteem geïmplementeerd wordt en leren we hoe je zo veilig mogelijk tussen online mediaverkeer jouw weg kunt vinden”, vertelt Jaime Quant van de bibliotheek AanZet. Kijkers kunnen tijdens de uitzending reageren in de chat en kijken mee met de livestream via het YouTubekanaal van de Bibliotheek Aanzet of Kunstmin. Via deze kanalen is de MeetUp ook later terug te kijken.