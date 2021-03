Raad Vijfheerenlanden wil transparantie over Niemans

VIJFHEERENLANDEN • Een raadsonderzoek is misschien een te zwaar middel, maar de kans is groot dat politiek Vijfheerenlanden zich nòg een keer gaat verdiepen in de affaire Niemans. De kwestie komt binnenkort aan de orde in de commissie Algemene Zaken en wordt voorbereid door de fracties van VHL Lokaal en CDA.

Dat is het direct gevolg van de motie die VHL Lokaal afgelopen donderdag indiende, waarin gevraagd werd om een raadsonderzoek naar de veelbesproken kwestie in te stellen.

“Het gaat niet om een afrekening, maar om het afleggen van verantwoording aan de inwoners. Eerder waren we het als raad erover eens om transparant te zijn over de kwestie Niemans. Laten we uitzoeken waar er dingen zijn misgegaan en wat anders had gemoeten”, zei Wim van Dijk die zo’n onderzoek belangrijk vindt om de zaak goed af te sluiten en een nieuwe start te maken.

Overbodig

De motie van VHL Lokaal verraste de raad.

“De argumenten komen volledig overeen met wat wij begin februari zeiden. Ook wij vinden dat we deze zaak niet af kunnen sluiten zonder vervolgonderzoek. Als raad zaten we toen op één lijn. Ons standpunt is ongewijzigd. Daarom snappen we dit niet helemaal. Wat vraagt deze motie anders dan wat er nu al loopt? Wat voegt het toe? De motie is daarom overbodig en doet afbreuk aan het proces”, vond CDA-leidster Maria de Jong.

En daar waren de andere fracties het roerend mee eens. “We zijn niet tegen een onderzoek, maar er zijn meerdere manieren om die transparantie tot stand te brengen. De vraag is: wat willen we bereiken en welke instrumenten zetten we daarvoor in? Bovendien was de afspraak om dit proces samen te doorlopen, VHL doorkruist dit proces”, zei CU-voorman Dico Baars.

Daar was Klaas de Zwaan namens D66 het mee eens. “De intentie van de motie is goed, maar we zijn het eens met de ChristenUnie: wat zijn de vragen waar we antwoorden op willen hebben en welke middelen staan ons daarvoor ter beschikking? Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Bovendien: we zouden dit samen doen. Daar zijn al afspraken over gemaakt.”

GroenLinks-voorman Erik van Doorn stipte nog een ander probleem aan: de manier waarop dit onderwerp in de publiciteit komt. “Straks haalt de motie het niet en dan zie ik de krantenkoppen al voor me: ‘Verzoek tot onderzoek weggestemd’. Ik heb moeite met het beeld dat zo ontstaat.” SGP, PvdA, VVD en Lokaal Alert lieten soortgelijke geluiden horen, zodat de motie in schoonheid dreigde te sterven.

Handreiking

Wim van Dijk: “Vanaf het begin hebben we aangedrongen op een raadsonderzoek. Vanaf dat moment werden er allerlei ideeën geopperd, we wilden met deze motie de zaak op scherp zetten.”

In die opzet slaagde VHL Lokaal, want de suggestie van Van Dijk om de zaak dan maar verder te bespreken in de commissie Algemene Zaken kreeg steun van onder meer het CDA. “Daar staan wij achter. We willen graag dit onderwerp samen met VHL Lokaal voorbereiden”, zei Maria de Jong.

Van Dijk: “We zijn blij met de handreiking van het CDA om samen op te trekken en zo het vuurtje brandend te houden.” VHL Lokaal trok daarop de motie in.