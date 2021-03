Onvoldoende steun voor interpellatiedebat over woningbouw Vijfheerenlanden

MEERKERK • Er komt geen interpellatiedebat over de woningbouw in Vijfheerenlanden. Het verzoek van VHL Lokaal werd met 20-10 verworpen. De coalitie vond zo’n debat voorbarig en - vooral - een veel te zwaar politiek ‘instrument’.

“Of je met een bazooka op een mug schiet”, zei Jaap Breur (D66).

VHL Lokaal wilde op 22 april een interpellatiedebat over woningbouw houden. Fractievoorzitter Wim van Dijk stelde tijdens de raadsvergadering van vorige week vast dat de raad al een paar keer eerder had laten weten dat het college groen licht heeft om ‘onorthodoxe maatregelen’ te nemen om de woningbouw te stimuleren. Volgens VHL Lokaal gebeurt dit nog veel te weinig.

De huisvesting van arbeidsmigranten komt maar moeizaam op gang, de stichting Tiny Houses klaagt over gebrek aan medewerking, jongeren in Ameide hebben ideeën over starterswoningen waar weinig aandacht aan wordt besteed en in Leerdam worden oplossingen gezocht om de leegstand van panden tegen te gaan.

“Het college komt niet met de maatregelen waarom is gevraagd. We hebben een paar dingen op een rijtje gezet waar we het graag met raad en college over willen hebben”, lichtte Teus Meijdam het verzoek van zijn partij toe.

Creativiteit voorop

SGP en Groen Links steunden VHL Lokaal. “Het onderwerp is ons uit het hart gegrepen”, zei SGP-er Arie Donker. “Het stemt ons verdrietig als we van inwoners en ondernemers horen hoe de gemeente met de aanvragen van bouwprojecten omgaat.”

GroenLinks-voorman Erik van Doorn: “Het lijkt erop dat de gemeente wel goede bedoelingen heeft, maar op de een of andere manier de inwoners niet bereikt. Het gevoel ontstaat dat verzoeken op procedurele gronden worden afgewezen. Eigenlijk moet je de intentie hebben om er samen uit te komen. Creativiteit zou voorop moeten staan, niet de regels en procedures.”

Maar daarmee was de steun voor het debat wel op. Al benadrukte CDA-er Henk van Nieuwenhuijzen dat het onderwerp zijn fractie volop bezig houdt.

“De inwoners maken zich grote zorgen en als fractie zitten we boven op de voortgang van de projecten. Het CDA is nog lang niet klaar met dit onderwerp. Aan alles is gebrek: aan woningen voor starters, voor gezinnen en senioren. We willen op korte termijn resultaten zien.” Maar die hartenkreet leidde niet tot steun voor het interpellatiedebat.

Het CDA vond de onderwerpen die VHL Lokaal aandroeg te verschillend van aard. “Daar kunnen we eindeloos over debatteren. Bovendien is een interpellatiedebat een veel te zwaarwegend instrument”, zei Van Nieuwenhuijzen die het verzoek wel een signaal voor B&W noemde om de problemen serieus te nemen.

SGP-er Donker was met stomheid geslagen: “Ik snap het CDA niet. Enerzijds zitten ze het college op de huid, maar ze grijpen de mogelijkheid niet aan om dat in het openbaar te zeggen.”

Grof geschut

Maar ook de andere coalitiepartijen voelden daar weinig voor. VVD-er André van der Leest benadrukte dat een interpellatiedebat geldt als ‘grof geschut’ dat bedoeld is om misstanden aan de orde te stellen waaraan vaak politieke consequenties worden verbonden.

“Daar moet je heel voorzichtig mee omgaan.” Bovendien was hij tevreden over het beleid. “We worden volop geïnformeerd over alle initiatieven en kunnen onze aanbevelingen in ruime mate kwijt”, zei Van der Leest die de uitvoering van het beleid belangrijker vindt dan de discussie erover. “Jan Schaefer zei ooit: ‘In geouwehoer kun je niet wonen’.”

Jaap Breur (D66) steunde het verzoek evenmin: “Het is of je met een kanon op een mug schiet.” PvdA en CU lieten weten dat het onderwerp hen na aan het hart ligt, maar dat zo’n zwaar middel nu nog te vroeg komt. “Al zijn we blij dat het onderwerp stevig op de agenda wordt gezet”, aldus Christel van ‘t Pad (PvdA).

Harry van Tilburg (Lokaal Alert) sprak van een ‘wake up call’ voor B&W. “Maar een interpellatiedebat is te grof geschut. Dat is geen belletje, maar een sirene die afgaat.”

Teus Meijdam was teleurgesteld over de opstelling van de raadsmeerderheid: “Het verbaast me dat iedereen zich zorgen maakt en er toch niets gebeurt. We zijn al twee jaar bezig met vragen en moties. Waarom blijft u de kop in het zand steken?”