Veertig mensen maken Ameide en Tienhoven schoon

AMEIDE/TIENHOVEN AAN DE LEK • Met ongeveer veertig mensen werd op zaterdag 20 maart Ameide en Tienhoven aan de Lek ‘opgeschoond’. Vooral bij de Lek was de buit groot. In de dorpen zelf was het meer het kleine werk: flarden plastic, sigarettenpeuken en restanten van de oud-en-nieuw-viering.

Het idee was drie maanden daarvoor geboren. Rob de Wit en Sam Janse ontmoetten elkaar op de Lekdijk en kwamen in gesprek over het zwerfvuil. Ze prikten beiden regelmatig en wisten dat er nog meer prikkers waren. Ze besloten om een groep van vaste prikkers te organiseren en mee te doen met de Nationale Opschoondag.

Dankzij de publiciteit in Het Kontakt was er al gauw een groep van achttien prikkers die regelmatig zwerfvuil verzamelen en voor de Opschoondag meldden zich zelfs veertig mensen: vijfentwintig volwassenen en vijftien kinderen. Vuilophaalbedrijf Waardlanden stelde de materialen beschikbaar.

Intussen is er een brede beweging binnen Ameide en Tienhoven aan de Lek ontstaan die de dorpen wil vergroenen: Ameide Duurzaam. Daar zijn de Lekprikkers, zoals de vuilrapers zich noemen, ook bij aangesloten. Ameide Duurzaam is behalve met zwerfvuil ook nog met een aantal andere projecten bezig, onder meer het opzetten van een Repair Café en het planten van bomen.

Ook wordt er nagedacht over de energietransitie om te kijken wat voor Ameide en Tienhoven aan de Lek wenselijk, nodig en betaalbaar is. Wie mee wil doen met de Lekprikkers kan zich melden bij Rob de Wit (06-39689190). Wie belangstelling heeft voor andere groene projecten kan contact opnemen met Sam Janse (0183-769071). Ameide Duurzaam heeft intussen ook een website: www.ameideduurzaam.nl.