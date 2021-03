Groep 7/8 van de PWS in Lexmond regeert twee dagen de groep

LEXMOND • Vorige week is groep 7/8 van de Prinses Wilhelmina School (PWS) in Lexmond gestart met het project ‘Onze Tweede Kamer’, waarin het uiteindelijke gekozen kabinet met steun van de Tweede Kamer twee dagen de klas mocht gaan ‘regeren’.

Op deze manier hoopt de school, naast dat het ontzettend leerzaam is op sociaal-emotioneel gebied, kinderen bewust te maken van hoe de parlementaire democratie werkt. Alle kinderen mochten een partij oprichten, alleen of met elkaar. Tot en met dinsdag 16 maart hadden zij tijd om campagne te voeren, affiches te maken.

Woensdag 17 maart heeft elke partij politieke zendtijd gehad waarin de lijstaanvoerder de ideeën heeft mogen presenteren. Hierna was het tijd om te stemmen, er was ruimte voor 7 zetels in de Tweede Kamer. Na de verkiezingsuitslag zijn de 7 zetels verdeeld (elke partij had minimaal 1 zetel in de Tweede Kamer), is het kabinet gekozen en werd de eerste vergadering gehouden waarin er een programma voor twee dagen school bedacht werd (voor vrijdag en maandag).

Een paar eisen: elke dag wordt er sowieso twee keer vergaderd door de Tweede Kamer en moet er minimaal een half uur tijd ingelast worden voor rekenen, taal en een zaakvak. De invulling was verder aan de kinderen. Als kers op de taart aten we gebak om onze democratie te vieren!

Met elkaar hebben de kinderen ontdekt dat je wel hele goede vrienden kan zijn, maar mogelijk toch niet zo’n goede partij met elkaar kunt vormen (andere ideeën, meningen of behoeften). Hoe zorg je ervoor dat iedereen in een partij zich gehoord voelt? Hoe zorg je ervoor dat je stemmers krijgt?

“Wat een leerzame dagen, mooi om te zien wat kinderen denken, doen en zeggen en proberen heel veel rekening te houden met elkaar om de kans zo groot mogelijk te maken dat ze zoveel mogelijk zetels kregen in de Tweede Kamer”, vertelt Lotte van den Heuvel-Smeets van de school.

“Hoe houd je rekening met elkaar? Hoe organiseer en plan je een dag, hoe houd je orde, wat doe je als er onenigheid is, hoe stem je goed af tussentijds? Kinderen hebben ontdekt dat dit behoorlijk ingewikkeld is, rekening houden met elkaar en tegelijkertijd dicht bij jezelf blijven.”

Ook hebben sommige kinderen ontdekt dat de rol van leiding nemen niet bij hen past, zij liever volgend zijn, wat wel en absoluut niet werkt als je iets voor elkaar wilt krijgen en hoe je om moet gaan met teleurstellingen. Het kabinet is al gevallen, lijsttrekkers zijn opgestapt, er heeft al crisisoverleg plaats gevonden en er zijn aanpassingen geweest naar aanleiding van feedback middels briefjes/overleg van het volk. Maandag nemen zij hun verbeterpunten mee en mogen de leerlingen nog één dag de klas regeren.