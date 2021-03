Renovatie De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam geslaagd

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop heeft de tijd dat het museum voor het publiek op slot moest goed benut. Al eind vorig jaar zijn plannen gemaakt en vanaf de eerste januariweek van 2021 is er heel veel werk verricht. Er is gerepareerd, muren zijn voorzien van nieuw stucwerk en er is gewit. Wat nodig was is geverfd en alles is zeer grondig schoongemaakt. Het resultaat is zo geweldig mooi dat het museum nauwelijks kan wachten tot het weer open kan.

Het voorhuis heeft qua uitstraling een metamorfose ondergaan. Alles is van onder tot boven onder handen genomen. Het geheel ziet er weer piekfijn uit. Precies zoals dat in een deftige boerenwoning hoort. Werkelijk alles is van zijn plaats geweest.

Bij de herinrichting is een aantal nieuwe elementen ingebracht. In de toekomst zal het wisselen in de vaste collectie in het voorhuis meer gebeuren. De uitgebreide museumcollectie is na enkele bijzonder grote aanwinsten daar zeker geschikt voor.

Alle werkzaamheden gebeurde door de eigen vrijwilligers, waarvan voor deze omvangrijke klus zo’n 40 van de 120 mensen beschikbaar waren. Door te werken met schema’s en planningen kon alles coronaproef worden gerealiseerd. Ook is rekening gehouden met de klimaatdoelen en is er maatschappelijk verantwoord gewerkt. De expositieruimte heeft een grote onderhoudsbeurt gehad, heeft een veel meer open karakter gekregen en oogt nog moderner.

Depotcollectie

Al in 2020 was gestart met de herinrichten van het museumdepot. Musea worden vooral gezien als tentoonstellingsruimten, maar de belangrijkste museale taak is het verzamelen van wat in hun collectie behoort. Het daaruit samenstellen van exposities is de tweede taak. Museum De Koperen Knop heeft gedurende haar bestaan zoveel materialen bewaard dat een grondige herschikking nodig was. Inmiddels zijn alle depotgoederen meerdere keren door de handen gegaan. Voor het niet in de collectie passend materiaal wordt een andere bestemming gezocht.

Schatten

Mede omdat het museum de laatste tijd een aantal grote unieke en waardevolle schenkingen heeft gekregen, zal de eerste expositie na de sluitingsperiode zijn: Schatten uit het depot, van aardewerk tot zilver. Daarbij zal ook een zeer uitgebreide verkooptafel komen, waar niet in de museumcollectie passend materiaal dat over is en geen bestemming bij een collega-museum of verzamelaar van cultureel erfgoed kan krijgen, te koop worden aangeboden.

Museumtuin

Ondanks dat er veel handen waren ingezet voor de renovatie, is ook ‘buiten’ niet vergeten. Het jaarlijkse onderhoud van de tuin ging gewoon door, met veel knot- en snoeiwerk. Ook heeft er nieuwe aanplant plaatsgevonden (streekeigen bomen en struiken) en is er vooral veel geruimd. De komende tijd zullen alle bijgebouwen nog worden beetgepakt en krijgt het educatieve element van de tuin nog aandacht. In de nabije toekomst worden afspraken gemaakt voor een meer ecologische uitgevoerd onderhoud, waardoor het aantal insecten en vogel zal toenemen.

Afwachten

De grote vraag is al geruime tijd wanneer het museum weer open mag voor het publiek. Het museum popelt om alle verbeteringen aan de bezoekers te kunnen tonen. Voorlopig moet men het even doen met de informatie op de website: www.koperenknop.nl.

De medewerkers van het museum zijn ook al hard aan de gang om de publiciteitsfunctie weer op te pakken. Zowel digitaal al fysiek zullen er de komende tijd flyers verschijnen, over de verschillende mogelijkheden die het museum biedt.