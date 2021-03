Eben-Haëzerschool in Ottoland voor de helft dicht vanwege corona

OTTOLAND • De Eben-Haëzerschool aan de B115 in Ottoland is sinds maandagochtend 22 januari gesloten voor de kinderen van jongste vier groepen.

De juffen van de beide combinatiegroepen 1/2 en 3/4 zitten in quarantaine vanwege corona. De kinderen krijgen thuisonderwijs door middel van lespakketten en digitale ondersteuning vanuit de school.

Een van de leerkrachten en diverse kinderen uit groep 3/4 zijn eind vorige week positief getest. Zij blijven de hele komende week thuis. De overige kinderen van groep 1/2 krijgen het advies om zich te laten testen. Bij een negatieve test zouden ze vanaf woensdag weer naar school kunnen komen.

Als ze positief getest worden, moeten ze echter langer in quarantaine blijven en als ze niet (willen) testen en niet ziek worden, kunnen ze volgende week weer naar school komen.

Groepen 5 tot 8 wel op school

De school heeft besloten om de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gewoon naar school te laten komen. Daar is geen corona vastgesteld. Alleen oudere broertjes of zusjes van positief geteste kinderen blijven uiteraard thuis. Enkele kinderen worden thuis gehouden uit voorzorg.

“Dat respecteren we uiteraard”, vertelt directeur Kees van Meerkerk. Hij vervolgt: “Sommige ouders vroegen zich af waarom we de school niet in z’n geheel preventief gesloten hebben. Maar we hebben besloten om de adviezen van de GGD op te volgen en te werken op basis van feiten. Er is daar geen corona, dus dan kun je doorgaan.”

Kanttekening

Daarbij maakt Van Meerkerk een kanttekening: “Maar we redeneren nu met z’n allen natuurlijk wel heel erg vanuit dit moment”, vertelt directeur Kees van Meerkerk. “Er worden voortdurend mensen getest en de situatie kan ineens anders zijn.”

De directeur heeft geen idee hoe de corona op zijn school is terecht gekomen. Die vraag is voor hem ook niet relevant. “De juffen voelden zich schuldig, maar ik heb gezegd dat dat niet de bedoeling is. Corona is heel grillig, we hebben er helaas geen vat op.”

Vorige week werd ook bekend dat basisschool De Bron in buurdorp Molenaarsgraaf dicht gegaan is vanwege corona in meerdere groepen. Meer informatie hierover staat in dit artikel.