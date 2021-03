Warm afscheid voor Nelleke Breedveld bij Philadelphia in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Nelleke Breedveld heeft op vrijdag 19 maart afscheid genomen van Stichting Philadelphia Zorg in Bleskensgraaf.

Zij heeft jarenlang aan het roer gestaan van de dagbesteding in Bleskensgraaf, die vijf jaar geleden haar deuren opende in Bij de Notabelen, in het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat 8 in Bleskensgraaf. Dat was destijds een nieuwe arbeidsmatige dagbesteding van Stichting Philadelphia Zorg, met een verkooppunt.

“We wisten dat dit mooie plekje eens zou veranderen”, vertelt Anne Marie Planken, coördinerend begeleider bij Philadelphia.

Twee jaar geleden begonnen de plannen over het verbouwen van het pand. “Helaas bleek eind vorig jaar dat het voor ons niet mogelijk was om in het pand te blijven.”

Philadelphia was met haar dagbesteding zo gegroeid dat de ruimte echt te klein was geworden. Anne Marie: “Wat waren we blij en dankbaar dat we een stek vonden aan de Hofwegen 24! We konden door. En ook nog ruimte om door te groeien.”

Dit gebeurde allemaal in de periode dat Nelleke Breedveld haar pensioendatum al twee keer had verzet. “Dan verzetten we hem nog een keer. Ik help jullie hier door heen, dan laat ik het daarna met een gerust hart los”, was haar vaste kreet.

Nu, drie maanden na de verhuizing, is die pensioendatum dan toch echt gekomen. Nelleke heeft samen met Anne Marie deze dagbesteding op mogen zetten en naar eigen inzichten vorm mogen geven. Anne Marie: “We hebben daarbij alle vrijheid en vertrouwen van de organisatie gekregen.”

“We kunnen echt wel stellen dat mede door Nelleke haar energie en passie de Notabelen geworden is tot wat het is. Zes jaar geleden zijn we gestart met twee cliënten en nu zijn er 23 cliënten. We zijn gestart met twee teamleden, nu hebben we vier vaste teamleden.”

Mede door het creatieve brein van Nelleke werden er elke keer weer nieuwe artikelen bedacht, die gemaakt worden met de cliënten en verkocht worden in de winkel. Daarnaast maken de cliënten bedankjes voor bruiloften, goodybags, attenties voor bedrijven, onderwijzend personeel, kerstpakketten, pakken ze noten in en doen hand- en spandiensten voor restaurant De Burgemeester.

Op de dag van haar afscheid werd Nelleke verrast met een ontbijt. Daarna werd ze met een bakfiets opgehaald, omdat ze graag en veel fiets en daar nu meer tijd voor gaat krijgen. Na de lunch was er een drive through voor de cliënten, vrijwilligers en andere betrokkenen.