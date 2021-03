Veel animo voor Plastic Guerilla in Molenlanden; organisatie komt prikstokken tekort

MOLENLANDEN • Duurzaam Molenlanden en GIGA Molenlanden kwamen zaterdag prikstokken tekort tijdens de Nationale Opschoondag die in Giessenburg gehouden werd. Met name veel jonge guerrillastrijders kwamen opdagen.

Er was een covid-vrije opzet gemaakt met opdrachten voor een- of tweetallen en gedesinfecteerde prikstokken en handschoenen.

Zeker twintig ‘strijders’ waren aanwezig. En velen zijn al heel de maand in Molenlanden in de weer voor een schoon milieu zonder zwerfvuil. Zeven zakken vuil werden zaterdagochtend verzameld, met een schoon Giessenburg als logisch gevolg. Velen namen de prikstok en handschoenen mee naar huis om in de eigen omgeving verder te gaan met schoonmaken.

Aan het eind van de morgen had Ria van Duurzaam Molenlanden nog een diploma in de aanbieding voor de jonge guerilla’s. In totaal werden er zaterdag 210 prikstokken uitgedeeld door Duurzaam Molenlanden en GIGA Molenlanden voor ‘Heel Molenlanden Prikt’.

De gehele maand maart wordt er schoongemaakt in Molenlanden en omgeving. Daarnaast lopen er ruim 40 mensen mee in de ommetjes app. Hier zijn de fanatiekelingen nog niet uit geprikt en gewandeld.

Daarnaast is er op zaterdag 27 maart een schoonmaakactie in Meerkerk.