Vier unieke overnachtingen in Nederland

Gelukkig maakt dat weinig uit, want voor een onvergetelijke tijd hoef je echt niet beslist Nederland te verlaten. Bovendien kun je in ons land ook een auto huren via EasyTerra waarmee je op vakantie kunt gaan. Je kunt dan gaan kamperen in eigen land bijvoorbeeld, maar je kunt ook een kamer in een hotel of een Bed & Breakfast reserveren. Natuurlijk hoeft dat niet beslist, je zou op zoek kunnen gaan naar bijzondere accommodaties. Hieronder vind je daar vier voorbeelden van, zo kun je in Nederland dus echt uniek overnachten.

In een wijnvat

Zo kun je bij Hotel de vrouwen van Stavoren overnachten in een wijnvat. Ze bieden huisjes aan in een wijnvat van 15 of 23 duizend liter. Met dit unieke idee heeft het hotel in Friesland zelfs een plekje veroverd in het overzicht ‘de 20 meest ongewone en bizarre bestemmingen’ van the New York Times . Om te kunnen overnachten in een wijnvat moet je dus naar Stavoren gaan, wat een Friese stad is die zo goed als omringd wordt door het IJsselmeer. Hierdoor is het plekje met name geschikt voor de waterrotten, al is Stavoren eigenlijk voor iedereen een superleuke stad. Dit komt ook zeker door de gezellige binnenstad. Daar komt dus nog eens die unieke overnachting bovenop.

In een luxe boomhut

Slapen in een wijnvat is natuurlijk uitermate bijzonder, maar dit is het overnachten in een luxe boomhut eigenlijk ook. Als kind heb je vast wel eens een boomhut gemaakt waar je graag in wilde slapen, maar de kans is groot dat je ouders je hier geen toestemming voor gaven. Nou, pak ze dan nu terug door een unieke overnachting te boeken in dit luxe boomhut in Drenthe. Deze accommodatie is voorzien van alle gemakken en zal je een unieke slaapplek bieden bij Nationaal Park Dwingelderveld. Zo kun je dus optimaal genieten van natuur, terwijl je ook toch voorzien bent van luxe. Je zult je eigenlijk net weer een kind voelen, maar wel een zeer luxe kind.

In een vliegtuig

Mogelijk ga je dit jaar niet op vakantie in het vliegtuig. Tenminste, niet in een vliegtuig dat daadwerkelijk op gaat stijgen. Op de luchthaven van Teuge in Gelderland kun je namelijk alsnog wel op vakantie gaan in een vliegtuig. Je kunt hier overnachten in een ware vliegtuigsuite, waarbij je dus ook weer wakker zult worden tussen de vliegtuigen. Zo’n suite bestaat het volledige vliegtuig, dus je zult ruimte genoeg hebben. Aan boord vind je een wellnessbad, sauna en meerdere flatscreen tv’s. Vanaf het verhoogde terras kun je juist de andere vliegtuigen zien opstijgen en landen. Dat klinkt toch wel als een extreem unieke overnachting, of niet? Ook hierbij is de luxe van de accommodatie weer uitzonderlijk hoog.

Op een privé-eiland

In de Vinkeveense Plassen kun je ook een zeer unieke accommodatie vinden. Dit ligt namelijk op een privé-eiland, wat Eliza’s eilandje genoemd wordt. Je kunt hier genieten van een romantisch huisje met tuin. Je kunt hier natuurlijk heerlijk rustig gaan slapen en weer wakker worden, waarna je een ontbijtje neemt aan het water. Vervolgens kun je een boekje gaan lezen op een ligbedje, terwijl je partner een duik in het nemen is in het lekkere water. Houd je juist meer van wat actie? Je kunt dan het supboard erbij pakken om hiermee de Vinkeveense Plassen op te gaan. Na dit avontuur kun je de barbecue aanzetten en genieten van lekker eten. Wat bijzonder en leuk!