Buijs Transport vreest voor voortbestaan als vrachtverkeer geweerd wordt in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Als vrachtverkeer geweerd gaat worden tussen de Ammersekade in Groot-Ammers en de pont in Streefkerk, vreest Buijs Transport uit Groot-Ammers voor haar voortbestaan.

“De consequenties zijn voor ons bedrijf zijn groot”, schrijft Wim Buijs aan de gemeenteraad van Molenlanden. “Als Groot-Ammers afgesloten zal worden voor vrachtverkeer, en de landbouwvoertuigen ook aangesproken/ontmoedigd worden, zal dat grote consequenties hebben voor de financiële situatie van ons bedrijf, we zullen genoodzaakt zijn om te stoppen met de vestiging in Groot Ammers. 30% omzet verlies, dat kunnen wij niet dragen!”

Buijs betreurt de gang van zaken zeer. Eerst gaf wethouder Johan Quik nog aan dat er wellicht geen verbod zou komen omdat handhaving lastig zou zijn, maar verder onderzoek nodig was. Wim Buijs: “Zowel het Industriepark als wij hebben niets meer vernomen tot we het raadsvoorstel lazen.”

“Met grote verbazing hebben we de raadsvergadering gevolgd. Waarom is er nooit onderzoek gedaan naar de mening van alle bewoners van de Voorstraat en Sluis over een vermeende onveilige situatie? Als deze situatie er zou zijn waarom is er dan nooit met ons hierover gesproken?”

Het bedrijf begrijpt niet waarom het voorstel om af te sluiten gedaan is, terwijl dit niet het idee was van de werkgroep. Buijs: “Waarom is er nooit eerder ingegrepen als het al onveilig zou zijn? De ongevallencijfers laten geen onveiligheid zien.”

Hij vervolgt in zijn brief aan de gemeenteraad: “De wethouder gaf in het gesprek aan dat het verbod als drukmiddel gaat dienen om een randweg aan te leggen. Het kan toch niet zo zijn dat wij als middel dienen om dit voor elkaar te krijgen? Moeten wij dan voor de lasten op draaien?”

Buijs Transport kondigt aan dat ze een advocaat in de arm zullen nemen en zich beraden een procedure om de economische schade te verhalen. ”Wij beschouwen het gehele proces als zeer onzorgvuldig hetgeen leidt tot een besluit wat niet genomen zou moeten worden.”

Wim Buijs hoop dat het onlangs gepresenteerde rapport van De Graaff Traffic hierbij de leidraad zal zijn. Een artikel hierover is te lezen via de link hieronder.

