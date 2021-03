Lionsclubs actief in Alblasserbos tijdens Opschoondag

MOLENLANDEN/PAPENDRECHT • De Lionsclubs Alblasserwaard Tablis en Molenlanden hebben op zaterdag 20 maart de handen ineengeslagen en een stuk van hun werkgebied opgeruimd. In de omgeving van het Alblasserbos hebben ze een grote hoeveelheid zwerfvuil opgeraapt en daarmee een stukje Nederland weer schoner gemaakt.

Tegen negen uur verzamelden de deelnemers zich aan de Peilkade in Papendrecht. Niet alleen Lionsleden zelf, maar een aantal van hen had ook familie meegebracht om mee te helpen bij de nobele streven ‘Nederland Schoon’.

Na de ontvangst, met koffie, werd het werkmateriaal tevoorschijn gehaald en toog iedereen in groepjes van twee personen het werkterrein in. Gewapend met handschoenen, een grijptang, een hesje en natuurlijk de onmisbare vuilniszakken. Tijdens de klus werd met verbazing geconstateerd wat voor vuil mensen toch allemaal in de vrije natuur kunnen achterlaten.

Halverwege de actie was er een pauze ingelast. Op dat moment was al aan de hand van de volle vuilniszakken duidelijk dat een stuk van het Alblasserbos een stuk schoner was geworden dan anderhalf uur eerder. Na opnieuw te hebben genoten van de koffie, dit keer met overheerlijke appeltaart, kwam er een nieuwe opdracht: het uitmesten van het zogenaamde ‘Kippenbos’ ter plaatse.

Voldaan werd rond 12.00 uur voor de deur van Restaurant De Krom staande een drankje genuttigd om te toasten op het bereikte resultaat. Waarbij de president van Lionsclub Molenlanden Jacco van Kleef lovende woorden van dank voor ieders inzet sprak. Als blijk van waardering werd vervolgens aan iedereen een pot narcissen uitgereikt.

De actie werd mede een succes door het overweldigende fraaie weer die zaterdagmorgen. Wellicht een reden voor herhaling op een later tijdstip. De beide Lionsclubs zijn nog op zoek naar nieuwe leden om met elkaar anderen te helpen. Hulp is nodig op allerlei gebied en de Lionsclubs zetten zich daar graag voor in. Reacties zijn welkom via djdejong@planet.nl of 06-22845889.