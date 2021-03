VentiRent: schone en gezonde lucht

BLESKENSGRAAF • Schone lucht voor iedereen; de VentiRent staat daar garant voor. Meike Wemmers (18) uit Bleskensgraaf en Eline van der Heiden (18) uit Den Haag brengen deze mobiele luchtreiniger via Ventilatie Service Holland op de markt.

De vader van Meike, Gert-Jan, timmert alweer jaren met dit laatstgenoemde bedrijf aan de weg. Meike: “Omdat we vanwege corona niet veel op school zitten, werk ik veel bij mijn vader. Soms is het nodig om naast het onderhoud van ventilatiekanalen extra bij te ventileren of er zijn gebouwen waar nog helemaal geen ventilatie systeem is.”

Als ondernemersdochter ging ze op zoek in de markt of er een oplossing voor dit probleem te vinden zou zijn. Niet alleen: Eline van der Heiden, die samen met haar de opleiding Mediamanagement volgt, sloot zich bij haar aan.

“Mensen zijn nog steeds bang om ergens naar toe te gaan, ik merk dat bij mijn eigen opa en oma. Het zou zo mooi zijn als we een goede oplossing zouden kunnen vinden om een gezonde en veilige omgeving te garanderen”, geeft Eline haar motivatie aan.

Fijnstof

Een mobiele luchtreiniger, daar kwamen ze al snel op uit. De meeste apparaten die al op de markt zijn, maken gebruik van een HEPA filter dat hoofdzakelijk fijnstof uit de lucht haalt.

Meike en Eline vonden een innovatief systeem dat naast fijnstof, pollen en bacteriën ook de inmiddels welbekende aerosolen opvangt. “Een methode die nu nog helemaal nieuw is. Onder de naam VentiRent brengen we dit product op de markt.”

Verplaatsbaar

Het gaat daarbij om een smalle unit van 1,70 meter hoog, op wieltjes, zodat deze makkelijk verplaatsbaar is. “Wij bezorgen en installeren de VentiRent. De klant hoeft alleen de stekker erin te doen. En hij is fluisterstil, je hoort hem vrijwel niet. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de oplossing is voor onder meer kantoren, wachtkamers, kerkzalen, winkels en restaurants, of bij bijeenkomsten waar veel mensen samenkomen, zoals bruiloften.”

Zeker zo belangrijk: VentiRent biedt de mogelijkheid om de mobiele luchtreiniger niet alleen te kopen, maar ook te huren of te leasen. “Want ondernemers hebben vanwege de coronamaatregelen niet altijd de ruimte om zo’n investering te doen, terwijl het juist zo belangrijk is om te laten zien dat je als ondernemer er echt mee bezig bent. Daar spelen we op in.”

“Er is nu al veel belangstelling voor, bijvoorbeeld van scholen en kinderdagverblijven, waar ventilatie en schone lucht de afgelopen jaren een groot aandachtspunt is geworden. Maar ook ondernemers zijn enthousiast. Zo garanderen ze hun medewerkers en klanten een veilige en schone werkomgeving.”

Zelfstandig

Ze zitten nog op school en hun bedrijfstak valt nu nog onder het bedrijf van de vader van Meike. Maar op de langere termijn hopen ze met VentiRent zelfstandig verder te kunnen gaan. “Gezonde en schone lucht is voor iedereen belangrijk en daar willen wij met VentiRent een bijdrage aan leveren.” Meer info: ventirent@outlook.com, 0184-692609 of www.ventilatieserviceholland.nl.