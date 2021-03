Fröhlich: ‘In cassatie gaan tegen Niemans-uitspraak zou te risicovol zijn geweest’

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden was zeker niet kansloos geweest als was besloten om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof inzake de opgelegde schadeclaim van 92 miljoen.

Maar daarbij had de gemeente wel het risico gelopen dat het schadebedrag uiteindelijk bij een herzien vonnis nog vele malen hoger zou zijn uitgevallen..

“Met fatale gevolgen”, zei burgemeester Sjors Frölich vrijdagmiddag tijdens een persgesprek. Hij vergeleek het met Russische roulette. “Het college vond het niet verantwoord om onze bewoners aan dat risico bloot te stellen.”

Peildatum

Het gerechtshof heeft bij het vaststellen van het schadebedrag de peildatum losgelaten. Daardoor werd het schadebedrag verdubbeld ten opzichte van een eerder arrest in 2017. Fröhlich: “De kans was groot dat wij gelijk zouden krijgen en dat de peildatum opnieuw zou worden vastgezet. Maar het risico was dat het startbedrag door de rechtbank omhoog zou worden gebracht. Waardoor we onder de streep meer zouden moeten betalen. Die kans was niet groot, maar was er wel.”

Een andere reden om niet in cassatie te gaan was de onzekerheid die nog jaren zou gaan duren.

De gemeente Vijfheerenlanden legt zich neer bij de juridische werkelijkheid. “Maar die juridische werkelijkheid voelt wel heel erg onrechtvaardig”, benadrukte Fröhlich nog een keer.