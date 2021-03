Vogelexcursie voor de jeugd vanuit de Schaapskooi in Schoonrewoerd

SCHOONREWOERD • Op zaterdag 27 maart verzorgt Natuur- en Vogelwacht de Vijfheerenlanden een vogelexcursie voor de jeugd.

Kinderen vanaf acht jaar kunnen zelfstandig meedoen. Jongere kinderen alleen onder begeleiding van (groot)ouder. Van 09.00 tot 11.00 uur loopt de groep door het bos achter de Schaapskooi en gaan de kinderen vogels spotten. Deelname kost 3 euro per kind.

Het verzamelen is om 08.45 uur bij Natuurcentrum de Schaapskooi aan de Overboeicop 15 in Schoonrewoerd. Opgeven is nodig in verband met de coronamaatregelen. Dit kan bij C. Kramer via chr.kramer@outlook.com of 0345-619684. Voor meer informatie: www.natuurcentrum.nl.