Molen De Regt in Nieuw-Lekkerland centraal in nieuwste kinderboek Janny den Besten

NIEUW-LEKKERLAND • Schrijfster Janny den Besten uit Nieuw-Lekkerland presenteerde donderdag 18 maart haar nieuwste kinderboek ‘Raadsels rond de molen’. Ze deed dat bij korenmolen De Regt in Nieuw-Lekkerland, waar een groot deel van het verhaal zich afspeelt.

“De molen heeft mijn liefde altijd gehad. Ik ben hier vlakbij opgegroeid, als kind speelde ik hier vaak”, vertelt Janny den Besten over haar link naar de Nieuw-Lekkerlandse molen. “Dan sprongen we van het viaduct in een hoop zand die daaronder lag.”

Deel 8

‘Raadsels rond de molen’ is het achtste deel in de kinderboekenserie van Jens en Jolien, bedoeld voor kinderen van zeven tot tien jaar. “Maar ik hoor dat jongere of oudere kinderen er ook nog van genieten”, vervolgt Janny. De tweeling Jens en Jolien zit vol grappen en beleeft telkens spannende avonturen.

In elk deel van de kinderserie zoekt Janny naar een link met een bijzondere dag. In eerdere delen stond bijvoorbeeld Dierendag centraal, of een trouwdag, Kerst en Koningsdag. “Ditmaal heb ik gekozen voor de Nationale Molendag, die elk jaar in het tweede weekend van mei gehouden wordt.”

Feiten en fictie

Janny combineert in haar kinderboeken feiten met fictie. “Er was enkele jaren geleden een zwerver die een hut onder het viaduct had, dat is waargebeurd. Ik laat die zwerver terug komen in dit boek. Hij beleeft spannende avonturen met Jens en Jolien, de twee hoofdpersonen.”

In ‘Raadsels rond de molen’ verweeft Janny op speelse wijze interessante wetenswaardigheden van de molen in het verhaal. Bijvoorbeeld over de kleur van de molen, die eerst zwart was. Of de automotor van een Buick die in de molen verwerkt was en het ijzeren wiel van een T-Ford om de aandrijfriem strak te houden.

“Ik heb hulp gehad van Anja den Hartog van basisschool De Wegwijzer, die de excursies verzorgt naar de korenmolen. Zij weet veel van de molen en heeft haar lesbrieven beschikbaar gesteld. Ook ben ik blij dat Jaap Stam van de Stichting vrienden van Korenmolen De Regt het boek heeft nagekeken op feitjes.”

Kinderdijk

Niet alleen korenmolen De Regt speelt een belangrijke rol in het boek. Het verhaal speelt zich ook voor een groot deel af in Werelderfgoed Kinderdijk; bij het Wisboomgemaal, de Blokweermolen en de museummolen van de Nederwaard. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een spreekwoord of een grap.

Het eerste boek werd op 18 maart in ontvangst genomen door voorzitter Gé Zandvliet van Stichting vrienden van Korenmolen De Regt. “We hebben met deze molen al veel spannende dingen meegemaakt, maar zo’n spannend verhaal als dit hadden we nog niet”, grapte hij.

‘Raadsels rond de molen’ kost 10,95 euro, is uitgegeven door De Banier en te verkrijgen bij elke boekwinkel.

Nog een boek

Janny den Besten presenteert deze week overigens nog een tweede boek; een zogenaamd Young adult-roman voor meiden vanaf vijftien jaar. De titel is ‘Bruidsjurk op zolder’.

“Ik wil niet al te veel verklappen over dit boek, maar die bruidsjurk hangt daar natuurlijk niet voor niets”, vertelt Janny. Zij kwam op het idee voor dit verhaal toen ze met een groepsreis naar Marokko was. “We waren met allemaal vijftigplussers, maar er was één meisje bij van 23 jaar. Zij bleek een bijzondere reden te hebben waarom ze met die reis meeging. Dat heb ik fictief verwerkt in dit verhaal.”

Veel research

Janny heeft veel research gedaan om het verhaal eigentijds te kunnen schrijven. “Ik weet nu alles van boulderen (ongezekerd klimmen, red.) en heb nieuwe woorden geleerd van de jongerentaal.”

‘Bruidsjurk op zolder’ is ook uitgegeven door De Banier, kost 12,95 euro en is ook te verkrijgen bij elke boekwinkel.