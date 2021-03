Zo kom je als voetbalteam representatief voor de dag

Als voetbalteam is het belangrijk om altijd representatief voor de dag te komen. Vooral als het gaat om een belangrijke wedstrijd of trainingen op hoger niveau.

Je weet nooit welke voetbalscout, persfotograaf of ander belangrijk persoon onverwacht een kijkje komt nemen. Bovendien dragen duidelijke regels over de kleding bij aan het hechte groepsgevoel van het team. In dit artikel lees je hoe een voetbalteam goed voor de dag kan komen door middel van kleding.

1. Draag voetbalkleding in dezelfde kleur

Teamkleding is natuurlijk afhankelijk van de vereniging, de sponsor en het niveau waarop wordt gevoetbald. Als er wordt gespeeld op hoog niveau, is de kans groot dat de sponsor alle spelers voorziet van een complete outfit. Is dit niet het geval? Of is er enkel een wedstrijdshirt met het logo? Dan is het verstandig om een kleur af te spreken met het team. Zorg ervoor dat iedereen in een zwart of juist een wit voetbalbroekje speelt en dezelfde voetbalsokken draagt.

2. Spreek een outfit af voor na de wedstrijd

Wil je het helemaal goed aanpakken? Spreek dan ook af welke outfit het team moet dragen na de wedstrijd. Zo is ook na het douchen en omkleden nog duidelijk welke spelers bij welk elftal horen. Schaf bijvoorbeeld allemaal hetzelfde nette poloshirt aan.

3. Vermijd te losse of slobberige kleding

Trainingspakken zijn natuurlijk onmisbaar bij voetbal. Maar om als team echt representatief voor de dag te komen, is het mooi om te losse pakken te vermijden. Kies liever voor een aansluitende joggingbroek met ritsen aan de onderkant en een passend vestje. Voor na de wedstrijd is een basic shirt of nette sweater natuurlijk ook prima. Zolang het maar niet te slobberig oogt en de afgesproken kleur heeft. Tip: kijk voor kwalitatieve merkkleding eens op de website van Suitableshop.

4. Draag een strak thermoshirt in de winter

In de winter is het fijn om een extra shirt onder het teamshirt te dragen. Om een slobberige look te voorkomen, kun je het beste kiezen voor een strak thermoshirt. Zwart is hierbij de beste basic kleur.

5. Laat de voetbalkleding samen wassen

Zorg er tot slot voor dat zo veel mogelijk voetbalkleding (zoals de wedstrijdshirts/outfits) samen worden gewassen. Zo loop je minder risico dat er kledingstukken kwijtraken en kun je voorkomen dat de items een andere kleur krijgen. Niet iedereen is namelijk zo zorgvuldig met het sorteren de was. Het zou jammer zijn als er een aantal witte wedstrijdshirts ineens een roze of grijze waas hebben gekregen.