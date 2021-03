Aannemer vindt 80 jaar oude hamer bij werkzaamheden aan stadhuis van Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Bij de onlangs gestarte werkzaamheden aan het stadhuis van Nieuwpoort vonden de werklieden deze week een tachtig jaar oude klauwhamer.

Dat meldt de Historische Kring Nieuwpoort. Eerder deze maand is timmer- en aannemingsbedrijf Den Butter & Voogt begonnen met het project om het oude gebouw op te knappen. Bij het slopen van het trapje en bordes in de waag vonden de mannen van Korevaar een klauwhamer. Deze lag onder de betonvloer van het bordes.

‘De metselaar of timmerman die destijds werkzaam was, is deze dus al zo’n 80 jaar kwijt!’, stelt de Historische Kring Nieuwpoort.