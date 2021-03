E-waste race ook op CBS De Zaaier in Wijngaarden

WIJNGAARDEN • Net als bij CBS Samen op Weg in Hoornaar en de School met de Bijbel in Streefkerk doet ook CBS De Zaaier in Wijngaarden mee aan de E-waste race.

Dat is een race waarbij scholen zoveel mogelijk elektronisch afval moeten verzamelen. Daarmee kunnen ze een reisje naar Nemo winnen.

E-waste betekent de elektronische spullen die je niet meer kan gebruiken. Het meeste E-waste beland in ontwikkelingslanden en in de zee. Als het in de zee beland kan het een giftige stof vrijlaten. In ontwikkelingslanden wordt het gesloopt en dan de draden verbrand voor koper, dat kan gevaarlijk zijn.

Door E-waste in te leveren bij De Zaaier aan de Dorpsstraat 32a in Wijngaarden kan de wereld iets schoner gemaakt worden. Inleveren kan van maandag tot en met vrijdag. De E-waste moet in een normale vuilniscontainer passen, anders kan het niet meegenomen worden.