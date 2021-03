Jongerenwerkers in Vijfheerenlanden zoeken ideeën voor activiteiten

VIJFHEERENLANDEN • De jongerenwerkers in de gemeente Vijfheerenlanden staan open voor ideeën van jongeren voor activiteiten om te organiseren.

“We hoeven jou niet te vertellen dat de lockdown lang duurt en dat het extra veel van jou als jongere vraagt”, laat Lorraine Smits weten. “Laten we samen iets organiseren om deze lockdown door te komen! Dus heb jij een goed idee, wat we samen, binnen de regels kunnen uitvoeren? Laat van je horen en wij helpen je om het te realiseren. “

Gedacht kan worden aan kookworkshops, sportwedstrijden, knutselmiddagen, online gametoernooi, (online)rap battle, een drive-in bioscoop of misschien wil jij wel boogschieten of bubbelvoetballen.. Lorraine: “Niets is te gek!”

De jongeren hoeven het idee niet zelf uit te werken, daar helpen de jongerenwerkers van Buurtwerk graag mee. “Spreek ons aan wanneer je ons ziet, of stuur een berichtje, wij denken graag mee!”

Volg voor inspiratie de Instagram van Buurtwerk: Buurtwerk.5heerenlanden. En de hashtag #jongeren5hl. Een idee doorgeven kan ook via vijfheerenlanden@buurtwerk.nl of via de App: 06- 82151690.