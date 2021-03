VVD veruit de grootste in Vijfheerenlanden, CDA grote verliezer

VIJFHEERENLANDEN • VVD is bij de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente Vijfheerenlanden veruit de grootste partij geworden. De liberalen haalden 22,2 procent van de stemmen, 2,2 procentpunt meer dan in 2017.

CDA verloor fors. De christendemocraten zakten van 15,2% in 2017 naar 11,9% nu, een verlies van 3,3 procentpunt. Ook PVV moest flink inleveren: van 13,7% naar 11,5%. D66 zit ook in Vijfheerenlanden in de lift: van 8,0% in 2017 naar 10,7% dit keer. Forum voor Democratie ging van 1,4% naar 4,5%.

Ook in Vijfheerenlanden verloren GroenLinks (5,4 naar 2,8%), SP (van 6,5 naar 4,5%) en in mindere mate ook de PvdA (van 4,9 nar 4,6%). SGP ging iets achteruit (van 8,3 naar 7,9%), terwijl ChristenUnie juist won (van 6,8 naar 7,1%).

Later een meer meer gedetailleerde uitslag.