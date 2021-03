Raad akkoord met duurdere Veerstoep Bergambacht

KRIMPENERWAARD • De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft 720.000 euro extra beschikbaar gesteld om renovatie van het veerterrein in Bergambacht mogelijk te maken.

Aanvullende werkzaamheden, de huidige drukte op de aannemersmarkt, een component ‘engineering met bijbehorende risico’s’ en de sterk stijgende staalprijzen maakten het aanvullende krediet noodzakelijk.

In september 2020 bleek de grootschalige opknapbeurt van het veerterrein al enkele tonnen duurder dan begroot. Oorzaak was dat ter plaatse een damwand moest worden geslagen waar vooraf geen rekening mee gehouden was.

Laagste inschrijver

De dinsdagavond goedgekeurde extra bijdrage van 720.000 euro aan het project, dat dan in totaal 3,4 miljoen euro gaat kosten, is nodig om het werk te kunnen gunnen aan de laagste inschrijver.

De netto-investering voor de gemeente bedraagt ruim 2,1 miljoen euro, andere partijen -Rijkswaterstaat, de provincie en het Hoogheemraadschap- dragen de rest bij.

Verplaatsing

De renovatie voorziet in een verplaatsing van de huidige Veerstoep (30 meter naar het westen) en een betere afhandeling van de verkeersstromen.

Ook de omgeving wordt aangepakt met aandacht voor groen en recreatie, gecombineerd met de aanleg van een boulevard en wandelpad.