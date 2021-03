Hoe kun je ronde vormen gebruiken in je interieur?

Kijk goed naar enkele van je favoriete interieurs en je zult overal cirkels zien. Hierbij kun je denken aan ronde kussens met biezen, ringvormige spiegels en zelfs decoratieve wandbekleding en vloeren. Deze vorm is waarschijnlijk populair geworden vanwege de zachte rondingen, die kalmerend en rustgevend zijn voor het oog.

De populariteit van de moderne stijl uit het midden van de vorige eeuw heeft hier ook zeker aan meegewerkt. Destijds waren strakke lijnen en scherpe randen helemaal in de mode, wat natuurlijk totaal het tegenovergestelde is van al deze rondingen. Van het ophangen van een wandcirkel aan de muur tot het ophangen van globe-achtige hangers aan plafonds, de cirkel trend gaat heel erg sterk op het moment. Ook jij kunt er gebruik van maken in je interieur, bijvoorbeeld op de onderstaande manieren.

Geschilde cirkels

In plaats van het ophangen van een muurcirkel zou je ook daadwerkelijk een cirkel kunnen schilderen op de wand. Dit is een goede manier om ronde vormen terug te laten komen in je woning als je een beperkt budget hebt. Met dat beetje overgebleven verf wat je in de garage hebt neergezet kun je namelijk al zo’n cirkel maken op de muur. Dit is zeker een gedurfde verandering, maar alsnog zal het niet overweldigend zijn. Het voegt namelijk een beetje kleur toe aan je interieur, terwijl het eigenlijk ook direct dienst doet als kunst. Een geschilderde cirkel past in de woonkamer, maar ook zeker in de slaapkamer.

Ronde tafels

Daarnaast zou je ook ronde tafels aan kunnen schaffen. Het ronde silhouet neemt in principe alle soorten tafels over. Zou zijn er al voldoende ronde eettafels verkrijgbaar op de markt, maar ook een salontafel kan gekocht worden in de vorm van een cirkel. Vervolgens kun je hier comfortabel aanzitten met behulp van een prachtige fauteuil. De meeste ronde tafels hebben trouwens een enkelvoudig, voetstukachtig onderstel. Hierdoor kan hun voetafdruk er wat gestroomlijnder uitzien dan de meerdere poten van de rechthoekige en vierkante tafels. Dit zorgt ervoor dat een ronde tafel in principe een hele geschikte keuze is als het geplaatst moet worden in een kleinere kamer.

Ronde spiegel

Een eenvoudige wijze om een rond element toe te voegen aan je ruimte is door simpelweg een ronde spiegel op te hangen. Mogelijk heb je op het moment nog een vierkante spiegel ergens hangen, wat je dus gemakkelijk kunt vervangen voor een ronde tegenhanger. Het voordeel van de spiegels in de vorm van een cirkel is dat ze lang in de mode blijven. Ze zullen dus niet na een paar maanden al gedateerd aanvoelen, ze zijn eigenlijk zelfs tijdloos te noemen. Dit is niet alleen bij een ronde spiegel het geval, eigenlijk geldt dit voor alle cirkelvormige artikelen.

Cirkelstoelen

Houd je van meubels die geïnspireerd zijn op de Scandinavische stijl? Voel je je aangetrokken to t een meer eclectische esthetiek? Cirkelstoelen kunnen dan zeker het perfecte accentstuk zijn voor in je woon- of slaapkamer. Deze cirkelstoelen zien er hoe dan ook prachtig uit, maar dit is al helemaal het geval als je kiest voor exemplaren die gemaakt zijn van riet of rotan. Zo zul je echt de ruimte kunnen verlichten en die mooie look in je woning kunnen brengen. Ook barkrukken met een ronde vorm passen in principe goed bij deze trend.

Rond vloerkleed

Karpetten zijn toch wel het geheime wapen van ontwerpers. Dit komt doordat ze een ruimte in één klap volledig kunnen transformeren. Jij kunt dan ook zeker overwegen om een ander vloerkleed in de woonkamer neer te leggen. Dit karpet moet dan natuurlijk wel een ronde vorm hebben. Hierdoor zal de hele kamer verfrist, energiek en uniek aanvoelen. Cirkelvormige vloerkleden hebben bovendien de neiging om een ruimte minder rommelig te maken voor je gevoel. Dit is het geval aangezien zulke karpetten niet zoveel vloeroppervlak innemen als vierkante of rechthoekige exemplaren. Een rond karpet past trouwens natuurlijk ook heel goed in de slaapkamer.