Online bijeenkomsten voor ‘Mantelouders’ in Molenlanden en Vijfheerenlanden

MOLENLANDEN • Vanaf vrijdagochtend 9 april vinden er online bijeenkomsten plaats voor ouders die zorgen voor een kind met een chronische ziekte, verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid.

Het gaat om een reeks losse onlinebijeenkomsten met verschillende thema’s die gerelateerd zijn aan zorgen voor je kind en zorgen voor jezelf. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het vinden van herkenning bij de andere ouders. Per bijeenkomst kan er worden ingeschreven door mantelzorgers uit Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Vrijdagochtend 9 april gaat het over ‘Wat is jouw cirkel van invloed?’ Waar heb je wel invloed op en hoe gebruik je deze invloed? Wat als je geen invloed hebt of lijkt te hebben?

Dinsdagavond 20 april: ‘Omgaan met je omgeving’. Hoe reageren anderen of jou en/of je kind? Hoe vind of versterk je sociale contacten?

Dinsdagavond 18 mei: ‘Hoe kom je tot rust?’ Wat kun je doen om een goede nachtrust te krijgen? Hoe kun je zorgen voor ontspanning voor jezelf?

Vrijdagochtend 4 juni: ‘Blijf in balans’. Hoe zorg je voor voldoende energie om te kunnen blijven zorgen?

Dinsdagavond 15 juni: ‘En de broer of zus dan?’ Wat betekent het voor een kind als een broer of zus extra zorg nodig heeft? Wat kun je als ouder doen voor andere kinderen in het gezin?

Vrijdagochtend 2 juli: ‘Tips voor de zomervakantie’. Maken andere ouders uitgebreide plannen voor de vakantie of kijken ze dag voor dag? Welke adviezen heb je zelf voor andere ouders?

Op de dinsdagavonden kan er vanaf 20.15 uur worden ingelogd, de bijeenkomst duurt van 20.30 tot 21.30 uur. Op de vrijdagochtenden kan er vanaf 9.45 worden ingelogd, de bijeenkomst duurt van 10.00 tot 11.00 uur.

De cursus is gratis. Trainers zijn Yvonne Pijnenburg en Nienke Wessels. Voor meer informatie of aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Molenlanden via 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl.