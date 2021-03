ChristenUnie Molenlanden plant bomen bij Wellantcollege De Bossekamp

OTTOLAND • ChristenUnie-fractieleden Harry Stam en Leo Timmer hebben dinsdag 16 maart in de schooltuin van Wellantcollege de Bossekamp jonge bomen geplant in het kader van de bomenreddingsactie van de ChristenUnie.

Dit gebeurde onder de noemer #PlantenVoorDeToekomst. Teamleiders Hijlke Wijnja en Sjaak Kreeft en praktijkdocent Bert Toet namen de boompjes dankbaar in ontvangst.

Fractielid Harry Stam: “Het planten van jonge bomen zien we als een investering in de toekomst van de jeugd. Deze bomen dragen bij aan biodiversiteit, schone lucht en zo ook aan onze gezondheid en die van de volgende generatie.”

Teamleider Sjaak Kreeft: “Het zou mooi zijn om de boompjes na een paar jaar te verplaatsen naar de basisschool, om ze zo nog meer toekomst te geven.”

In het landelijke verkiezingsprogramma zet de ChristenUnie in op uitbreiding van het bosareaal met 10%. Omgerekend zijn dat 55.000 voetbalvelden. Dat is goed voor zowel de biodiversiteit als het vastleggen van CO2. De bomen die de partij de komende dagen plant zijn inheemse bomen/heesters, en dragen daarmee bij aan de biodiversiteit.