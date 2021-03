Molenlanden weigert vergunning voor twee windmolens in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Na veel juridisch getouwtrek en onderzoek van de mogelijkheden heeft het gemeentebestuur van Molenlanden besloten om de twee windmolens aan de Graafland 68 in Groot-Ammers niet te vergunnen.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is geweigerd, waardoor ze op termijn afgebroken zouden moeten worden. Er is echter nog een zogenaamde beroepsprocedure mogelijk op de beslissing van het gemeentebestuur. “Het lijkt aannemelijk dat het laatste woord nog niet is gezegd over dit onderwerp en dat er beroep wordt aangetekend”, meldt een woordvoerder van de gemeente Molenlanden.

In 2018 werd door boer Bikker aan de Graafland 68 een vergunning aangevraagd voor de bouw van twee windmolens bij zijn agrarisch bedrijf.

Niet de juiste procedure

De gemeente Molenlanden verleende de vergunning en de molens werden gebouwd, maar toen er bezwaar werd aangetekend, bleek dat de gemeente niet de juiste procedure had doorlopen voor het verlenen van de vergunning. De zogenaamde ‘uitgebreide procedure’ had gevolgd moeten worden, maar dit was niet gebeurd.

Het advies van de commissie bezwaarschriften om de vergunning alsnog te weigeren, werd overgenomen door het college. Daarna is de gemeente alsnog gestart met die uitgebreide procedure.

Onderdeel van deze procedure is dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet verlenen, voordat een vergunning verleend kan worden. Begin vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om de benodigde verklaring van geen bedenkingen niet te verlenen.

Alternatieven

Na dit besluit zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers om te kijken of er alternatieven zijn. Bijvoorbeeld door een tijdelijke vergunning te verlenen voor 5 of 10 jaar.

Dat lijkt mogelijk, al is dat niet met zekerheid te zeggen. Mede gezien de onzekerheid rondom zo’n tijdelijke vergunning, hebben de initiatiefnemers besloten om nu geen tijdelijke vergunning aan te vragen.

Illegaal

Het college heeft vorige week daarom besloten om het raadsbesluit van begin 2020 uit te voeren. Dat betekent dat er geen onherroepelijke vergunning kan worden verleend en dat de twee molens illegaal staan aan de Graafland in Groot-Ammers.

Naar alle waarschijnlijkheid zal uiteindelijk de rechter zich buigen over de vraag of de molens mogen blijven staan.