Molenlanden gaat aan de slag met lokaal Preventieakkoord

MOLENLANDEN • In navolging van het ‘Nationaal Preventieakkoord’ gaat de gemeente Molenlanden aan de slag met een lokaal preventieakkoord. Hierin worden concrete acties voor de jaren tot 2023 opgenomen en wordt er een ‘gezonde’ relatie met het Sportakkoord Molenlanden gemaakt.

In Molenlanden zetten veel organisaties zich al in voor de gezondheid en welzijn van alle inwoners uit de gemeente. Naast het bieden van goede zorg, gaat het ook steeds meer om preventie, het ‘voorkomen van’. “

In de gemeente Molenlanden zijn al veel mooie initiatieven om mensen te helpen bij het werken aan een gezonde leefstijl. Tegelijkertijd streeft de gemeente ernaar preventie en gezondheid nóg meer onderdeel van het leven te maken.

Uitdagingen en kansen

In het lokaal preventieakkoord Molenlanden worden uitdagingen en kansen op het gebied van roken, alcohol en genotsmiddelen gebruik, overgewicht en mentale gezondheid behandeld. Denk hierbij aan het creëren van rookvrije omgevingen, het informeren en stimuleren van gezonde voeding en het verbeteren van de mentale gezondheid en veerkracht van inwoners. Het preventieakkoord moet gekoppeld worden aan het sportakkoord om te zorgen dat sport, bewegen en gezondheid op de juiste manier verweven worden.

Startbijeenkomst 25 maart

Met dit initiatief worden zoveel mogelijk verschillende lokale organisaties uit Molenlanden benaderd. Samen met verenigingen, scholen, zorg- en gezondheidsprofessionals, ondernemers en inwoners wordt er vervolgens gewerkt aan een gezond Molenlanden.

Iedereen is van harte welkom bij de digitale startbijeenkomst op donderdag 25 maart van 16:00 tot 17:30 uur. Deelnemers worden bijgepraat over het lokale preventieakkoord, de link met het sportakkoord en gaan in gesprek over mogelijke acties.

Meedoen

Aanmelden kan via https://www.gigamolenlanden.nl/nieuws/preventieakkoord/ of stuur een mail naar info@gigamolenlanden.nl. Er is een vragenlijst die ter voorbereiding ingevuld kan worden als input voor de bijeenkomst. Deze kan men via bovenstaande website invullen. Ook mensen die niet aanwezig kunnen zijn tijdens de bijeenkomst, kunnen de vragenlijst invullen. Het preventieakkoord wordt begeleid door Rianne van Dijk (GGD ZHZ) en Ike Korevaar-Slob (GIGA Molenlanden).

Voor meer informatie: www.gigamolenlanden.nl of Ike Korevaar via info@gigamolenlanden.nl.