BLOOM uit Groot-Ammers helpt bedrijven tijdens hun groeispurt

GROOT-AMMERS • Lydia Salentijn uit Groot-Ammers begeleidt ondernemers in het MKB die uit hun jas groeien. Ze helpt hen om planmatiger te werken, met oog voor de werknemers die samen met hen de transitie doormaken.

Na 7,5 jaar interimwerk op HR-afdelingen van diverse ondernemingen, vond Salentijn het tijd voor iets anders: ze startte met BLOOM – Let People Grow. Ze adviseert nu tijdens verandertrajecten, bij bedrijven die groei doormaken of juist als de groei stagneert. “Als extern adviseur begin ik met luisteren naar de ondernemer en medewerkers”, vertelt ze. Al snel blijkt tijdens de gesprekken die ze voert waar de groeipijn vandaan komt. Salentijn helpt hen om weer grip te krijgen op de processen en mensen.

Taakverdeling

Salentijn ziet dat startende bedrijven vaak hard groeien. “Mensen hebben aanvankelijk een allround functie, maar zodra het bedrijf groter wordt, verandert dat. Dan moet je opnieuw duidelijkheid aanbrengen in de taakverdeling. Het gaat om eigenaarschap: wie heeft welke verantwoordelijkheid? Mensen verliezen grip op processen doordat die een andere omvang krijgen. Het gevolg kan zijn dat er meer verloop komt van medewerkers, bijvoorbeeld doordat mensen geschikt zijn voor een kleine onderneming en zich niet meer thuis voelen bij een groter bedrijf.”

Bewustzijn

Zodra Salentijn geanalyseerd heeft wat er speelt, gaat ze in gesprek met de ondernemer. Ze bespreekt dan ‘waar het lekt’ en waar het goed gaat. “Zo’n ondernemer is enthousiast begonnen, werkt nog steeds hard, maar komt niet langer vooruit. Het is belangrijk om te onderkennen dat je niet overal goed in hoeft te zijn, als je maar erkent waar je ondersteuning nodig hebt. Het begint met bewustzijn: tot hoever heb je het op eigen kracht gebracht en wat is er nu nodig? Vaak is er in potentie veel aanwezig in het bedrijf, maar doordat veel energie weglekt komt dat niet altijd tot uiting.”

Groeiplan

Na de analyse maakt Salentijn samen met de ondernemer een plan voor de toekomst. “Waar moet het bedrijf over drie jaar staan? We bekijken ook wat er typerend is voor het karakter van de onderneming. Aan de hand van de ambities en visie schrijven we een groeiplan. We benoemen thema’s voor verwachte groei, bijvoorbeeld: het herzien van de organisatiestructuur of het aanbrengen van balans in de teams. De vraag is: hoe kom je van heel hard werken naar meer planmatig werken? In plaats van de hele dag brandjes te blussen, moet je een plan hebben op basis waarvan je bestuurt.”

Groeistuipen

Er is veel overeenstemming tussen de groeipijnen van bedrijven met een vergelijkbare omvang, constateerde Salentijn. Ze merkt dat het relativerend is voor haar klanten als die horen dat ook anderen groeistuipen doormaakten en daar goed doorheen zijn gegroeid. Na de scan en het plan kunnen mensen gaan groeien en bloeien, zoals de naam van Salentijns bedrijf aangeeft.

Veranderproces

Ook uit eigen ervaring weet Salentijn wat het betekent een veranderproces mee te maken en daar sterker uit te komen. “Ons gezin beleefde in 2020 een heel heftig jaar; onze jongste zoon werd ernstig ziek. Met ons zoontje gaat het nu gelukkig weer goed. Het afgelopen jaar was een wake-up call. Ik ben teruggegaan naar mezelf en realiseerde me dat er in mijn werk drie aspecten zijn waar ik veel energie van krijg: mensen, ondernemerschap en groei. Op basis daarvan besloot ik te gaan doen wat ik nu doe.”

“Ondanks de coronacrisis zie ik nog genoeg groeiende ondernemingen waar ik me op kan richten. Ik heb een heel mooi half jaar achter de rug en heb het heel druk gehad. Ik heb me ook nooit afgevraagd: zal dit wel goed gaan in coronatijd? Dit is gewoon wat ik wil doen. Dit is wie ik ben en wat ik tot uiting wil brengen.”

Voor meer informatie: www.letpeoplegrow.nl