Bram Bast uit Ameide maakt cartografische kunst van hout

AMEIDE • Bram Bast uit Ameide maakt cartografische kunst. Zijn bijzondere kaarten bouwt hij op uit heel veel laagjes hout.

Elke laagje op zijn kaarten snijdt Bram uit met een lasersnijder, nadat hij de contouren van bergen, kusten en diepe zeeën heeft ingevoerd op zijn computer. ‘Dit werk geeft me energie.’

Kitesurfer

Ooit was Bram semiprofessioneel kitesurfer. De diepe vaargeulen en ondiepe waterpartijen waarover de wind hem voorttrok, brengt hij nu in reliëf op houten kaarten aan. Boven zijn keukentafel in Ameide hangt zo’n kaart, van bijna twee meter breed en ruim een meter hoog. “Heel vet om te maken”, vertelt hij. “Het is echt een kunstwerk aan je muur. Er zit veel reliëf en detail in, je kunt er lang naar kijken en elke keer wat nieuws zien.”

Computer gehackt

Ooit maakte Bram samen met een compagnon koppelstukken waarmee sporters hun camera bevestigen aan bijvoorbeeld de touwen van hun kite of de punt van hun snowboard. Deze producten maakten Bram en zijn compagnon onder de naam Beastmount. Eigenlijk waren ze er een beetje op uitgekeken. “Het was productiewerk geworden en ik had weinig motivatie. Ik wilde iets creatiefs doen, iets waar je energie van krijgt.” Toen tijdens een vakantie van Bram hun computer werd gehackt, ploften er dagenlang geen mails met opdrachten in hun mailbox. Aanvankelijk had Brams compagnon niet door wat de oorzaak was. “Hij had ineens tijd over.” Achteraf was het computerprobleem een blessing in disguise. In de ruimte die ontstond werd het idee voor ‘De Nieuwe Kaartenmakers’ geboren.

Gaaf

Bram zag bij terugkomst wat zijn collega in zijn ‘vrije tijd’ gemaakt had. “Ik vond het zo gaaf dat ik ermee verder ben gegaan.” Bram besteedde steeds meer tijd aan het kaarten maken. “Op een gegeven moment liepen de kaarten en alles wat we met laser deden beter dan Beastmount.”

Vrij leven

Aan voorspelbaarheid en mensen die hem vertellen wat hij moet doen heeft Bram een hekel. Als surfer had hij een heerlijk vrij leven. “Maar op een gegeven moment moet je geld verdienen om op jezelf te kunnen wonen. Ik wilde graag iets creatiefs doen, voor mezelf, niet in loondienst. En ik wist dat ik het ook leuk vind om handwerk te doen, dingen met hout.”

“Voor het maken van de houten kaarten heb je vrij veel grafische kennis nodig, dat past in mijn straatje. Ik ben niet iemand die graag naar school gaat, had het mezelf eigenlijk al geleerd toen ik begon aan de opleiding grafisch vormgeven, een opleiding voor volwassenen die een jaar duurde. Ik leer mezelf dingen, maak veel fouten en leer daarvan.” Lachend: “Dat werkt uiteindelijk.”

Game of Thrones

Inmiddels ging Brams compagnon zijn eigen weg en runt Bram zijn bedrijfje alleen. Naast de kaarten en stadsplattegronden, desgewenst met gedetailleerd stratenpatroon, maakt hij met zijn lasersnijder ook onder andere visitekaartjes, letters voor op bedrijfsmuren of bijzondere lampen. Hij krijgt de meest bijzondere verzoeken. “Laatst heb ik voor een reisbureau een soort Dokter Bibber gemaakt. Als mensen me vragen of ik iets kan maken, ga ik met hen meedenken. In opdracht voor tv-zender HBO heb ik van het land Westeros uit Game of Thrones een kaart gemaakt zo groot als een flinke tafel. Die gebruikten ze tijdens een gamebeurs in Utrecht en hebben ze op het station in Utrecht gezet. Dat was een van de vettere opdrachten.”

Proces meemaken

Vaak heeft Bram veel persoonlijk contact met de klant. “Dat vind ik heel leuk. Mensen zijn altijd welkom om langs te komen.” Aan de grotere opdrachten werkt hij meerdere weken. Hij begint met het tekenen van de verschillende lagen, aan de hand van een hoogtekaart. Daarna komt het snijden, schilderen en opbouwen. “Het is leuk als mensen dat proces ook meemaken, mee de kleuren bepalen. Ik verwacht dat ik dit werk een stuk langer blijf doen, want geen enkel project is hetzelfde. En in Nederland ben ik de enige die op deze manier kaarten maakt, in de rest van de wereld heb ik drie of vier sites kunnen vinden die dergelijke dieptekaarten maken.”

Emotionele waarde

Bram geniet als hij het enthousiasme bij klanten ziet. “Ik doe mijn werk met veel passie, helemaal als mensen het erg leuk vinden. Een kaart heeft soms emotionele waarde voor klanten. Het is leuk om te horen hoe blij mensen ermee zijn.”

Voor meer informatie: www.denieuwekaartenmakers.nl

Een houten kaart winnen? Zie de advertentie in Het Kontakt editie Alblasserwaard van donderdag 18 maart.