Boekje vol troost voor club Immanuël

GIESSENBURG • De kippen in haar tuin inspireerden Leny Smit uit Giessenburg tot het schrijven van het boekje ‘Mag ik dan bij jou’. Het is een cadeau voor de leden van club Immanuël in haar dorp.

Leny is vrijwilligster bij de interkerkelijke club voor mensen met een verstandelijke beperking. Elk jaar vertelt ze bij de afsluiting van het seizoen een zelfgeschreven verhaal over het thema van dat jaar. De foto’s die ze maakte van de kippen en kuikens die dagelijks rond haar huis scharrelen, brachten haar op een idee.

Gevaren

Aan haar keukentafel vertelt ze: “Ik dacht: ik laat die foto’s zien als ik een verhaal vertel over een kuiken dat schuilt bij de moeder. Het gaat ook over gevaren: de ekster die eieren steelt en kuikentjes rooft.”

Goed doel

Het idee ‘liep uit de hand’, vertelt ze. “Ik besloot er een boekje van te maken dat we aan de leden kunnen geven. Later bedacht ik dat het ook leuk is om het te verkopen voor een goed doel. Ik koos Stichting Projecthulp Sri Lanka, van de familie Muis uit het dorp. Die heeft door corona extra hard geld nodig.”

Tekeningen

Als gevolg van corona liep het plan vertraging op. “Uiteindelijk was dat niet erg, want daardoor kwam ik op het idee er tekeningen aan toe te voegen.” Eerst overwoog ze die tekeningen zelf te maken, maar tekenervaring heeft ze niet. Toen ze bij Miek-Kado een schetsboek ging kopen, vertelde eigenares Mieke van den Boomgaard over haar nichtje Lisanne Buchner. “Mieke zei: ‘Lisanne kan goed tekenen’. Toen heb ik contact gezocht.”

Leuke uitdaging

Ook Lisanne is aangeschoven in Leny’s keuken. “Ik vond het een leuke uitdaging”, zegt ze terwijl ze nieuwsgierig het eerste exemplaar van het boekje bekijkt, vers van de pers. “Het is gaaf geworden, heel bijzonder om het resultaat te zien. Het proces van een boekje maken was nieuw voor mij.”

Uitlaatklep

Tekenen doet Lisanne al haar hele leven. “Al vanaf dat ik een potlood kan vasthouden. Sinds 2011 teken ik ook digitaal en sinds kort heb ik een tekentablet. Tekenen is voor mij een uitlaatklep. Wat ik teken heeft te maken met hoe ik me voel.” Creatief bezig zijn is een eerste levensbehoefte voor de van oorsprong Giessenburgse, die tegenwoordig in Hardinxveld-Giessendam woont. “Ik ben goudsmid en werk bij een juwelier in Gorinchem. Ik maak eigen ontwerpen, maar vind het ook leuk om sieraden te repareren.”

Mooi thema

Als titel voor het boekje koos Leny de titel van een liedje van Claudia de Breij: ‘Mag ik dan bij jou’. “Dat liedje roept een gevoel op dat ik altijd krijg bij mensen met een beperking. Ze komen je spontaan knuffelen. Niemand kan zonder een arm om zich heen. Het liedje gaat over schuilen bij iemand die van je houdt, zoals een kuiken bij een moederkip. Door corona heb ik een moeilijke tijd meegemaakt en had ik zelf ook behoefte aan troost. Daardoor kreeg de titel nog meer waarde voor me.”

Lisanne knikt. “Mijn leven is ook niet altijd makkelijk geweest; ik heb als tiener mijn moeder verloren. Ik heb ook steun ervaren. Dat thema vind ik mooi in het verhaal van Leny.” Leny: “Het is mooi dat wij bij elkaar gekomen zijn door dit boekje.”

Filmpje

Voor de presentatie van het boekje maakte Leny een filmpje waarop haar dochter Judy Leeuwis samen met Rik Wingelaar het liedje van De Breij zingt. Het filmpje verschijnt binnenkort op de website Giessenburg.nl en op de Facebookpagina van Giessenburg Online. Lisanne werkt aan een website over het boekje en op vrijdag 26 en zaterdag 27 maart is er een presentatie bij Miek-Kado, coronaproof buiten voor de winkel. Ook de familie Muis van de Stichting Projecthulp Sri Lanka is daarbij aanwezig.

Te koop

‘Mag ik dan bij jou’ is voor een vriendelijk prijsje verkrijgbaar bij de schrijfster (lenywsmit@gmail.com of 06-22640640) en Miek-Kado.