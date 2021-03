Honderden mensen hebben al hun stem uitgebracht in Molenlanden en Papendrecht

MOLENLANDEN/PAPENDRECHT • Inwoners van Molenlanden en Papendrecht hebben volop gebruik gemaakt van de mogelijkheden om vóór 17 maart al een stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

In Molenlanden werden tot maandag 15 maart 15.15 uur 2242 stemmen uitgebracht via briefstemmen. In Molenlanden wonen ruim 8300 mensen van 65 jaar en ouder. Inwoners vanaf 70 jaar mochten per brief stemmen.

Het vooraf stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart werd op maandag in Nieuw-Lekkerland 258 keer gedaan, in Goudriaan 98 keer, in Hoornaar 204 keer en in Bleskensgraaf 119 keer. Daarmee komt het totaal aantal vooraf uitgebrachte stemmen in gemeente Molenlanden op maandag 15 maart op 679.

Papendrecht

In Papendrecht hebben op maandag 15 maart 1859 mensen hun stem uitgebracht op het stembureau en 2464 mensen hebben via briefstemmen hun stem uitgebracht.

In Papendrecht wonen ruim 7100 mensen van 65 jaar en ouder. Inwoners vanaf 70 jaar mochten per brief stemmen.

Cijfers van het briefstemmen en pre-stemmen in Vijfheerenlanden en Alblasserdam zijn nog niet bekend.

Fouten bij briefstemmen

Landelijke media maakten op maandag 15 maart melding van fouten die gemaakt worden bij het briefstemmen. Mensen die willen stemmen, zouden in ongeveer 10 procent van de gevallen de biljetten in verkeerde enveloppen gestopt hebben, waardoor de stem ongeldig zou zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat afgekeurde poststemmen toch meegeteld zullen worden in de uitslag. Het is niet bekend hoeveel fouten er met briefstemmen gemaakt zijn in de regio.