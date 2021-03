Chocolade voor mantelzorgers uit gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Alle ingeschreven mantelzorgers bij Mantelzorg VHL hebben begin deze maand een brief ontvangen die zij kunnen inleveren bij deelnemende winkeliers voor een verrassing van chocolade in aanloop naar Pasen.

Op deze wijze wil de Gemeente Vijfheerenlanden graag haar waardering uiten voor wat mantelzorgers doen voor hun naaste. De deelnemende winkeliers zijn: Irene’s Ambachtelijke Bakkerswinkel, De Vier Heerlijkheden, Leerdams Lekkers, Koffie in de Bakkerij, Bakker De Jager, De Ambachterij, Echte bakker Steehouder en Olala Chocola.

Wie een partner, kind of ander familielid, vriend(in) of buur ondersteunt, is mantelzorger. Mantelzorgers zorgen vaak voor een langere tijd en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een ziekte, een fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperking of een hoge leeftijd. Wie ook in aanmerking wil komen voor de volgende waarderingsactie, kan zich gratis inschrijven als mantelzorger. Dit kan digitaal door middel van het inschrijfformulier op: www.samendoen.expert/inschrijven-mantelzorger. Bellen mag ook: 0345-637363.

Het mantelzorgpunt biedt ondersteuning bij de zorg voor een ander door middel van één-op-één gesprekken, eenmalige bijeenkomsten en meerdaagse cursussen. Mantelzorg VHL is onderdeel van Welzijn Vianen en SamenDoen. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op: www.welzijnvianen.nl en www.samendoen.expert.