Burgemeester Fröhlich: ‘Het gaat de verkeerde kant op met de coronabesmettingen in Vijfheerenlanden’

VIJFHEERENLANDEN • Het aantal coronabesmettingen in Vijfheerenlanden loopt momenteel hard op. "Het gaat de verkeerde kant op", waarschuwt burgemeester Sjors Fröhlich op Twitter.

In de gemeente Vijfheerenlanden kwamen er afgelopen week 160 nieuwe besmettingen bij.

Geen goed teken met het oog op gewenste verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. Fröhlich: "Hou je strikt aan de maatregelen en de anderhalve meter. We willen zo graag dat er snel weer meer mogelijk is. Voor onze ondernemers en voor onszelf. Maar het gaat nu weer de verkeerde kant op."

